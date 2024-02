Ex árbitro le pone el dedo para arriba a la tarjeta azul: "Quizás sirva para calmar reclamos aireados"

Dicen que la FIFA se puso creativa. La tarjeta azul, cuya función es expulsar por diez minutos a los jugadores, parece ser el futuro de las cartulinas y, pese a que la organización internacional puso paños fríos a su aplicación, ya se habla en el mundo entero de tal idea.

El anuncio de esta nueva idea se hizo ayer, jueves, y causó revuelo mundial. No fueron pocos los que criticaron la creatividad de la FIFA, mientras otros alababan tal idea.

En Chile, el ex árbitro Iván Guerrero dio su parecer sobre la medida y, para sorpresa de muchos, aseguró que le parece una muy buena idea, puesto que podría suponer un paso adelante en el fútbol.

La opinión de Guerrero

Para Guerrero, la medida debe estudiarse un tiempo antes de ser aplicada. “Es un tema que tiene que probarse mucho tiempo. Por lo general son uno o dos años de prueba, para recién definir si va a traer beneficios o no”, señaló en entrevista a Bolavip.

Además, el ex árbitro habló desde la experiencia y señaló qué utilidad le daría a tal cartulina. “Yo no la usaría en fouls violentos o agresiones contra el árbitro. Si no que para situaciones para que el jugador pueda calmarse y volver en tranquilidad a la cancha. Quizás resulte para evitar esos reclamos airados”, comentó al mismo medio.

Cabe destacar que se estudia poner en práctica la medida en el próximo Mundial Sub-20, que se llevará a cabo en 2025 y que se disputará en nuestro país.

La finalidad de esta nueva cartulina sería poder calmar a los jugadores ante aireados reclamos y/o recurrir a ella en faltas que no merecen del todo una roja.

El fútbol playa ya tiene esta cartulina, por lo que no es una medida que empiece desde cero. Lo que aún queda por verse es si tendrá viabilidad en el fútbol profesional.

¿Para qué sirve la tarjeta azul?

La tarjeta azul será mostrada por los árbitros infracciones tácticas y actos ofensivos contra los árbitros. La consecuencia de esto será que el jugador que la reciba deberá permanecer 10 minutos fuera de la cancha, tras lo cual podrá regresar al partido. Sin embargo, si esta se junta con una cartulina amarilla o con una segunda azul, conllevará de manera automática la expulsión.

