No cabe duda que el puesto de lateral en Colo Colo ha sido todo un tema en los últimos años. En el 2024 el bajón de Óscar Opazo hizo que los albos fueran por Mauricio Isla, y luego cuando el Huaso pasó por lo mismo, fueron por Matías Fernández Cordero en este 2026.

Por la izquierda la situación ha sido un poco más tranquila, ya que Erick Wiemberg desde hace varias temporadas que es el titular. Sin embargo, su bajón ya se está notando y muchas opciones para reemplazarlo no hay.

Uno que analizó este panorama fue un experto en la materia como Eduardo Rubio, quien después de haber estado diez años como DT del Cacique en el equipo de la proyección, le dio la clave a Fernando Ortiz sobre este importante puesto.

El consejo de Eduardo Rubio a Fernando Ortiz

En charla con Directv Sports el ex delantero aseguró que “los mejores entrenadores del mundo te dicen que el puesto de lateral es el más importante hoy en día por un montón de situaciones defensivas y ofensivas. Es ahí donde tienen que poner a los mejores jugadores, porque marcan mucho la diferencia”.

“En Colo Colo teníamos muy buenos laterales. Cuando uno está en cadetes y compite contra los demás, y comparas a tus chicos con los de los demás equipos, los nuestros eran muy buenos. Después por qué motivo en la Primera División les cuesta más, es porque compiten contra delanteros y extremos que llevan diez años jugando al fútbol. Ahí te marcan las diferencias”, agregó.

El canterano Diego Ulloa, con 22 años, jugó como lateral izquierdo el pasado sábado en el triunfo de Colo Colo sobre Everton. | Foto: Photosport.

En ese sentido Rubio destacó que “normalmente en los equipos los mejores jugadores son los extremos o son los 9. Entonces, esa competencia en donde marca muchas diferencias en cadetes, ese paso no lo tienen al debutar. Ahí el profesional le va a sacar una pequeña ventaja”.

“Después con el tiempo ese chico será muy bueno, pero solamente le falta esa adaptación al alto nivel y rendimiento. Y eso lo único que te lo da, y lo digo después de haber estado diez años en Colo Colo, es la competencia”, concluyó el Pájaro.

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique volverá al ruedo ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.