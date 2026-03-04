Llegó la hora para el Capo de Provincia. O’Higgins se juega un importante partido en Copa Libertadores, donde buscará asegurar en casa la llave rumbo a la fase de grupos del torneo (duelo de ida por fase 3).

Al frente estará el Deportes Tolima de Colombia, equipo que mete miedo. Lucas González, DT de los vinotinto, habló del encuentro en Rancagua de esta noche, a las 21:30 horas.

“(O’Higgins) es un equipo que se defiende muy bien, que tiene buenos jugadores arriba, que cuando tiene la pelota cerca de tu área te hace daño y te cobra las pocas ocasiones que tiene”, dijo el estratega al periodista Sergio Cepeda.

La comparación de O’Higgins con River y Boca

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima, llamó a no minimizar los pergaminos de O’Higgins pese a que los hinchas colombianos celebran no jugar contra Bahía. Para el DT, el Capo es un equipo de cuidado.

DT de los vinotinto llenó de elogios al Capo.

“Va a ser un partido durísimo, todos los partidos de Copa Libertadores son duros. Parece más fácil de lo que es, la gente subestima equipos contrarios porque no tienen los nombres que pueden tener Boca, River o los brasileros, pero son los mejores”, dijo, al ser consultado por O’Higgins.

Por eso, el entrenador del Tolima aseguró que deben seguir en la misma línea que la Copa y el torneo local. Para el DT, hay que “hacer un partido parecido al de Atlético Nacional (triunfo 1-0)”.

“Ojalá estar la mayor parte del tiempo en campo contrario y estar finos arriba. El partido con Táchira (Copa Libertadores) fue mas difícil de lo que parecía y este partido será igual”, cerró.