El mercado de fichajes sigue dando sorpresas y ahora se reveló que un jugador chileno se marcha al fútbol norteamericano para competir en la liga canadiense. Juan Córdova, que paso por clubes como Huachipato y Ñublense, parte a una nueva oportunidad en el exterior.

A través de sus redes, el Inter Toronto, equipo que compite en la Canadian Premier League, festejó con el regreso del jugador. “Juanito está de regreso. ¿Quién está listo? El jugador regresa al equipo para la temporada 2026, reforzando la línea defensiva con más de 200 apariciones profesionales de experiencia en todo el continente americano”.

Por su parte, el jugador respondió igual de entusiasmado con un mensaje para los fans. “Estoy emocionado por regresar para la temporada 2026, estoy listo para luchar por el título y dar todo por este club. ¡Vamos Inter!”.

La carrera de Juan Córdova

El defensa chileno de 30 años, que también es ciudadano candiense, comenzó su carrera en Unión San Felipe el año 2013, para luego pasar por Huachipato y Ñublense del Campeonato Nacional. En 2024 se fue al York United, para luego regresar a Chile.

Juan Córdova asume nuevo desafío fuera de Chile/Photosport

A nivel de Selección, Córdova disputó partidos con la Selección sub-20 chilena en 2014, también jugó en la sub-23 canadiense para un torneo disputado en Cata el 2017. Ese mismo año, fue nominado a la Selección canadiense adulta para un amistoso contra Curazao. El 2019 fue parte de la nómina para la Copa de Oro de la Concacaf.