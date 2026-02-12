Audax Italiano ha sumado a distintos refuerzos esta temporada y, aunque se creía que los itálicos ya tenían conformado el plantel para este 2026, al parecer aún no está todo dicho y un inesperado refuerzo asoma en La Florida.

Según revela el medio Fichajes Futbol Chile el jugador que está en la mira de Audax es el ex Universidad Católica, Raimundo Rebolledo. “Estaría en la órbita de Audax Italiano para el 2026”.

En la misma línea, el medio partidario Tano Noticias agregó: “La agencia de representación del lateral/carrilero ex Unión La Calera, ha tenido acercamientosdel elenco que dirige Gustavo Lema. Hoy por hoy no existe una oferta formal en la mesa como tal, pero sí un interés de contar con “Catuto” para el 2026″.

Con Everton, el lateral derecho disputó 14 partidos en la Liga de Primera junto a Everton donde no convirtió goles ni asistencias.

La carrera de Raimundo Rebolledo

El jugador inició su carrera el año 2016 junto a Universidad Católica donde con los Cruzados levantó múltiples copas, coronándose tetracampeón del fútbol chileno y además acumuló 4 Supercopa de Chile.

Tras esto, sumó pasos por Curicó Unido, Ñublense y Unión La Calera. Este 2025 llegó a Everton, donde disputó 14 partidos por el Campeonato Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Era el reemplazante de Vicente Pizarro, Fernando Ortiz lo borró y ahora se va a préstamo a rival de Colo Colo

Raimundo Rebolledo se encuentra en búsqueda de club/Photosport

Rebolledo buscó regresar a la UC

A finales del 2025, el medio Punto Cruzado reveló que Rebolledo, tras salir de Everton, intentó volver a la Franja. “Aunque existieron conversaciones, finalmente, al menos hasta el momento, no ha existido interés desde el club”.

“Desde el entorno del “Catuto” le hicieron conocer a la dirigencia sus intenciones de volver a Universidad Católica, y aunque hay buena relaciones entre ambas partes, finalmente jamás existió un nuevo contacto”.

Publicidad