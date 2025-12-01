Eduardo Vargas fue un jugador que coqueteó para tener su segundo ciclo en la U de Chile e incluso fue visado por el DT del equipo, Gustavo Álvarez. Es más, el entrenador sacó la voz con claridad para solicitar la incorporación del centrodelantero, quien por aquellos días negociaba su desvinculación de Nacional de Montevideo.

Turboman tuvo un paso poco feliz por el Bolso, donde anotó apenas dos goles en 16 partidos jugados. Tras un sinfín de charlas, el Edu finalmente recaló en Audax Italiano. Así las cosas, Álvarez quedó condenado a terminar la temporada con los cuatro delanteros que el plantel ya tenía.

Leandro Fernández, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas di Yorio, el goleador del equipo. Fue uno de los primeros choques fuertes que tuvo el DT contra la dirigencia por las intenciones de reforzar el plantel profesional. De hecho en la derrota azul frente al Audax, Vargas anotó uno de los goles.

Eduardo Vargas celebró con mesura su gol a la Universidad de Chile. Ofreció disculpas. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y Álvarez sacó la voz para graficar por qué el Romántico Viajero cayó ante el equipo que entonces dirigía Juan José Ribera. “Una vez más, el problema era el dominio, relativa profundidad y nada de contundencia. Tuvimos cuatro situaciones y no hicimos ninguna”, dijo el DT, quien llegó a la U tras consagrarse campeón con Huachipato en 2023.

Gustavo Álvarez anunció que saldrá de Universidad de Chile a fin de año. (Andrés Piña/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Eduardo Vargas celebró con Audax, Gustavo Álvarez liquidó a los delanteros de U de Chile: “Necesitamos ocho…”

Vargas y Lucas Romero, dos choques de Álvarez con la plana mayor de la U de Chile

Pero no sólo Eduardo Vargas fue una movida de mercado de U de Chile que no le gustó a Álvarez. Tampoco estuvo muy de acuerdo con que en Paraguay explotara el interés del Bulla en el fichaje de Lucas Romero, un espigado centrocampista que ya debutó por la Albirroja.

Que todo estallara en suelo paraguayo no fue algo esperado por el cuerpo técnico. En la mente de Álvarez hace varias semanas rondaba esta idea. Aunque el presidente de Azul Azul, Michael Clark, dijera que las informaciones de quiebre entre la concesionaria y el DT eran de periodistas “hinchas de Colo Colo” cuyas fuentes eran “las del asado”.

“Los proyectos deportivos deben tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud de las instituciones y los números azules, emparejados con los logros deportivos, la diferencia entre los grandes beneficios económicos la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”, dijo Álvarez para introducir las razones de su alejamiento.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez hizo oficial que se irá de Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Agregó que “esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí. Creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie el entrenador. Como en su momento dije que se necesita un delantero un defensa, lo más saludable para la U es un cambio de entrenador”. Ahora sí que Manuel Mayo tiene ardua tarea en el mercado de fichajes…

Publicidad

Publicidad