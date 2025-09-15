La frase de Esteban Pavez que provoca la furia de los hinchas de Colo Colo: “El equipo estaba…”

Colo Colo va de mal en peor. Este domingo el cuadro albo sumó un nuevo fracaso en la temporada 2025 y nuevamente fue apabullado por un archirrival, ahora por Universidad de Chile en la Supercopa.

Los azules le pasaron por encima al Cacique en el estadio Santa Laura, donde se impusieron por un categórico 3-0.

El debut de Fernando Ortiz en Colo Colo fue para el olvido, porque de la mano del entrenador argentino no se vio ninguna mejora, de hecho, los albos jugaron peor de lo que lo venían haciendo con el interino Hugo González.

La declaración de Esteban Pavez que genera rabia en Colo Colo

Uno de los jugadores de peor rendimiento en Colo Colo ante la U fue el capitán Esteban Pavez, quien apenas duró un tiempo y fue reemplazado por Arturo Vidal.

Tras el partido el referente del campeón chileno dio la cara y dijo que el duelo estuvo parejo, hasta la expulsión, situación que sacó ronchas en los hinchas colocolinos.

“Obviamente, caliente. Nunca pensamos que íbamos a perder… creo que hasta la expulsión el equipo estaba compitiendo, tuvimos aproximaciones, y después de la expulsión fue todo el partido de ellos“, señaló.

“Hasta la expulsión el partido estaba parejo; nos iban ganando 1-0 pero estaba el equipo compitiendo, estábamos llegando, tuvimos aproximaciones que no las pudimos terminar bien y después el partido fue netamente para ellos”, agregó.

Colo Colo inexplicablemente tiene día libre este lunes tras el papelón que sufrió ante Universidad de Chile en la Supercopa.

