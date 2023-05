Jorge Gómez repasó duramente a la dirigencia del Cacique por el armado del plantel de este año. “Perdió a los mejores y los reemplazó con futbolistas que no dieron el ancho”, declaró.

Colo Colo ha tenido una primera mitad del 2023 bastante compleja si se compara con lo que vivió en el 2022, donde fue campeón mostrando un gran nivel y, a pesar de no destacar del todo a nivel internacional, igual pudo rescatar un par de triunfos importantes.

Lamentablemente el panorama cambió mucho en muy poco tiempo, ya que el plantel se desarmó con la partida de sus mejores figuras y la llegada de varios jugadores que todavía no han podido ganarse una camiseta de titular.

Esta situación fue analizada por el periodista Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, quien en su calidad de comentarista en ESPN repasó duramente a la dirigencia alba al decir tras la derrota del Cacique ante Boca Juniors, afirmando que “hoy quedó claro que Blanco y Negro hizo pedazos al campeón 2022”.

“Blanco y Negro sacó o perdió a los mejores futbolistas de Colo Colo y los reemplazó con jugadores que no dieron el ancho. Y si no reacciona, no va a pelear el bicampeonato este año”, detalló el periodista.

Cabe recordar que al finalizar la temporada 2022 de Colo Colo se fueron titulares como Gabriel Suazo, Óscar Opazo, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, a quienes podríamos sumarles el nombre de Pablo Solari, quien partió a mitad de año y todavía no tiene un reemplazante a la altura.

Para este año llegaron jugadores como Fabián Castillo, Matías Moya, Darío Lezcano, Erick Wiemberg, Carlos Palacios, Leandro Benegas y Matías de los Santos, quienes por diferentes motivos no han podido ganarse una camiseta de titular en el equipo de Gustavo Quinteros.