Colo Colo ha tenido una primera mitad del año bastante complicada. Los albos de la mano de Gustavo Quinteros no han podido repetir los buenos pasajes de fútbol del año pasado y para peor, el plantel se ve claramente más despotenciado si se compara con el que gritó campeón hace solo unos meses.

Uno que ve con cierta preocupación este presente en el Estadio Monumental es Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports afirmó que el entorno que tienen los albos este año podría tener molesto a Quinteros en el puesto de DT.

“Lo veo un poquito enojado a Quinteros. Lo veo enojado por el entorno que tiene Colo Colo en este momento. Suspensión de partidos, la cancha en malas condiciones, los refuerzos que llegaron tarde, los jugadores que se fueron y se fueron sin tener la posibilidad de retenerlos, los dos laterales... se podría haber evitado”, declaró el Bichi.

En ese sentido, el campeón del mundo con Argentina sostuvo que “lo de Solari es casi inevitable que se vaya por ese dinero, la apuesta que hizo por Lucero que le resultó y se terminó yendo, la venida de algunos jugadores que no fueron lo que él esperaba para su equipo. Entonces, es una sumatoria de cosas que te hacen enojar”.

Obviamente que la falta de variantes ha torpedeado al Cacique en este año, algo de lo que el Bichi opina que “Pizarro está haciendo el trabajo que quizás los extranjeros o refuerzos no pueden hacer y está bien, el problema es que no tienes gol y al no tener gol las variantes que están en el banco... a veces tú miras a la banca y dices 'mira, no tengo nada' y hay veces que miras y dices 'no tengo la misma características, pero sí jugadores de reemplazo”.

“Lo de Lezcano es bien llamativo, jugó poco e hizo algunos goles, pero si Pizarro a los 18 años tiene responsabilidades como cualquier jugador y tiene que resolver todo, me parece un injusto para él, porque los compañeros deberían sacarle provecho a sus condiciones y no hacerlo él en forma permanente y solo. Colo Colo ha perdido su forma de juego”, concluyó Borghi.