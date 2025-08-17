No cabe duda de que Matías Palavecino es una gran figura en Coquimbo Unido, puntero exclusivo que tiene la Liga de Primera 2025. En la fecha 20, el cuadro Pirata dio un gran paso hacia la corona. Le sacó máximo rédito a la derrota de Universidad de Chile y venció a Everton de Viña del Mar en su casa.

Y el “10” del Barbón apareció en un momento complejo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Primero, tuvo una gran visión para encontrar libre a Cristián Zavala con un preciso pase largo de zurda hacia la banda izquierda. Luego de eso, el “14” dejó en el camino a Alan Medina.

Sacó un centro rasante que Palavecino amortiguó con la pierna derecha para definir con la izquierda y dejar en un esfuerzo estéril la volada de Ignacio González. Fue el grito de jolgorio para que la escuadra aurinegra le sacara nueve puntos a su escolta.

Así celebró Matías Palavecino el gol ante Everton. (Raul Zamora/Photosport)

“Muy contento para darles una alegría a esta gente para seguir por esta senda. Estamos a varios puntos de diferencia, pero falta mucho”, dijo Palavecino, quien fue condecorado como la figura del partido en la transmisión de TNT Sports. Ahí prefirió tomar el camino de la mesura.

Prefiere valorar a los competidores. “Los que nos persiguen tienen gran plantel. Nosotros vamos paso a paso haciendo nuestro trabajo”, manifestó el ex jugador de Rosario Central y Belgrano, donde estuvo a préstamo antes de su segundo ciclo en Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

ver también Filtran la “barata” nueva cláusula de salida que Colo Colo le puso a Zavala tras mandarlo a Coquimbo

Matías Palavecino cuenta la clave de Coquimbo Unido: “No pensar en lo externo”

Para Matías Palavecino, hay un secreto para no distraerse. “La gente siempre nos acompaña y nos ayuda de local. Nos hacemos fuertes. Tratamos de hacer nuestro trabajo sin pensar en lo externo. Vamos paso a paso para la siguiente fecha”, dijo en TNT Sports.

Otra imagen del festejo de Matías Palavecino ante Everton. (Raul Zamora/Photosport).

Es decir, no hay mucho espacio para la celebración. Algo que todos en la interna Pirata tienen clarísimo sobremanera. Respecto de su mérito particular, Palavecino le dio todo el mérito a lo grupal. “El equipo me recibió de la mejor manera, me destaco porque el equipo ayuda”, expresó a la periodista Rocío Barraza.

Publicidad

Publicidad

“El equipo anda muy bien y eso hace que cada jugador destaque”, cerró Palavecino, quien ya piensa en el duelo por la fecha 21: Coquimbo Unido visitará al Audax Italiano, que llegará envalentonado tras la clara victoria ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.