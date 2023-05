El atacante de 18 años tuvo un gran partido, pero nuevamente no pudo refrendar eso en el arco rival. El Colorado ensalzó las cualidades del juvenil y se acordó una vez del Gato Lucero, quien hoy juega en el Fortaleza de Brasil.

Damián Pizarro terminó muy triste el partido de Colo Colo. Un gol de Luis Advíncula y otro de Sebastián Villa le permitieron a Boca Juniors llevarse tres puntos desde Chile en la 3° fecha del Grupo F en la Copa Libertadores, que el 3 de mayo tuvo una cita en el estadio Monumental.

Pese a que el delantero de 18 años no pudo vencer la resistencia de Sergio Romero, quien le tapó al menos dos ocasiones claras, dejó muestras elocuentes de su potencial, sobre todo con el tranco arrasador que lo hizo pasar por arriba de Facundo Roncaglia o esa chispa que lo hizo inventar un taco que sirvió para hacerle un túnel a Nicolás Figal.

Aunque el gol otra vez no llegó y eso le provocó pena, aunque en parte encontró consuelo con un abrazo que le dio al lateral derecho peruano que abrió la cuenta en Pedrero. Más allá de eso, el atacante que llegó al semillero albo desde Universidad de Chile, recibió un respaldo estelar en la voz del Mago Jorge Valdivia. Y también un espaldarazo desde el plantel.

Leo Gil: "Damián Pizarro tiene mucho potencial, se genera situaciones de gol solo"

Fue Leonardo Gil, quien fue titular en el mediocampo de Colo Colo en el estadio Monumental. "Hemos generado durante el torneo y la copa varias situaciones de gol que no pudimos convertir. No estamos teniendo esa eficacia, se nos fue un jugador muy importante como Lucero, pero bueno, creo que tenemos a Damián Pizarro que es un chico que tiene mucho potencial y se genera las situaciones él solo", aseguró el ex Vasco da Gama.

"Tenemos que apoyarlo y ayudarlo y saber que no es su responsabilidad la carga de los partidos, si no que tiene que entrar y disfrutar. Ojalá se le abra el arco pronto", agregó el Colorado sobre el deseo que tiene de que el registro goleador del "9" se agrande, pues sólo contabiliza aquel testazo que sirvió de descuento en la caída colocolina frente a Cobresal en El Salvador.