El Masters 1000 de Canadá se llevará a cabo en esta su edición 141 en el Estadio Uniprix de Montreal y ya se conoce el camino que deberán seguir los candidatos al título.

El evento que se iniciara en 1881 para lo varones, no contará con la presencia de el sexto en el Ranking ATP Novak Djokovic ni del tercero Rafael Nadal, que se bajaron de competir en él junto al segundo Alexander Zverev que no llegará a tiempo.

El Masters de Montreal no contará con la presencia de ninguna raqueta nacional, ya que Cristian Garín y Alejandro Tabilo optaron por recuperarse estas semanas luego de molestias físicas y Nicolás Jarry no sabe aún cuál será su siguiente desafío, aunque debieran encontrarse todos en el ATP 250 Winston-Salem Open, previo al US Open.

Entre las grandes figuras destaca el actual campeón del certamen y número uno del mundo, Daniil Medvédev quien junto a Andy Murray, que ingresa gracias a una wild card, son los únicos que han levantado el cetro en suelo norteamericano.

Los argentinos Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez son los únicos representantes sudamericanos en el torneo que sirve como preparación para el último Grand Slam, el US Open.

¿Qué grandes figuras del tenis participan en el Masters 1000 de Canadá?

Entre los preclasificados que empiezan su participación recién el día miércoles desde la próxima ronda, están:

Preclasificados Ranking ATP Daniil Medvédev #1 Carlos Alcaraz #4 Stefanos Tsipsipas #5 Casper Ruud #7 Andrey Rublev #8 Feliz Auger-Aliassime #9 Jannik Sinner #10 Hubert Hurkacz #11

Destaca también la participación de Andy Murray (campeón en 2015) y David Goffin, junto al último finalista de Wimbledon Nick Kyrgios, número 63 en el Ranking ATP.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el Masters 1000 de Canadá?

Los partidos será transmitidos por ESPN2 y ESPN3, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el Masters 1000 de Canadá?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.