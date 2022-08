Alejandro Tabilo (71° del ATP) está completando el mejor año de su carrera, entrando por primera vez al Top 100 del ATP, pero ahora va por más.

De acuerdo al entrenador del nacido en Canadá, Guillermo Gómez, el objetivo ahora es rematar el año en el Top 50, una vez superadas sus molestias físicas.

"Con Tabilo estamos en una buena etapa en los ciclos de entrenamientos tras Wimbledon. Venía de una larga lesión en el codo y ocupamos este mes para preparar bien la temporada de cemento y el final del año", dice el coach en Cooperativa.

"Llevamos dos semanas y media entrenando en doble turno. Estamos muy contentos porque está muy recuperado y recuperando su forma tenística. Porque estaba jugando, parando y tratando de llevar la lesión", añadió.

Sobre la agenda del chileno, comentó: "Vamos a partir en Winston Salem y después vamos al US Open. Después viene la recuperación de la Copa Davis, depende de lo que diga Nicolás Massú".

"Después vamos a San Diego, nuevos ATP en vez de la gira por Asia, tenemos que definir bien. Después ya no para. Es probable que también vaya a los Juegos Sudamericanos (Odesur). Ojalá no parar hasta fin de año. La idea es que termine entre los 50 mejores del mundo", complementó.

Por otra parte, Gómez, también analizó el momento de Tomás Barrios (130°), la cuarta raqueta nacional, de quien también es entrenador. Lamentablemente, reconoció que debido a sus lesiones es imposible que vuelva a jugar antes del US Open.

"Hay varias lesiones en su rodilla derecha. Un cartílago inflamado, algo de meniscos muy leve, entonces tenemos que hacer algo. No va a poder defender un Challenger que ganó y va a bajar en el ránking, todo lo que habíamos construído en el año se desmorona un poco, pero hemos hablado con él que debe mantenerse positivo, para llegar bien cuando tenga que competir. Estamos viendo qué podemos salvar del año, ojalá parta en el US Open", indicó.

"Estamos complicados, no ha sido fácil su lesión. Al principio parecía más solucionable, pero ha incrementado su dolor. No sé cuándo pueda volver, pero es imposible antes del US Open. Estamos entregando con bajas cargas, ha tenido días buenos y malos", agregó.

"Tomás Barrios tiene un muy buen potencial, venía jugando y entrenando muy bien, por eso que la lesión nos cae como balde de agua fría. Estaba logrando un nivel estable, yo veía que en cualquier momento se iba a destapar. Va a bajar y hay que hacer buenos resultados, pero es difícil hacerlo de inmediato tras una lesión", finalizó.