Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Premier League

Arsenal vs. Manchester United: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Premier League

Arsenal se enfrenta al Manchester United, por la fecha 23 de la liga inglesa.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Bryan Mbeumo marcó un gol en el derbi de Manchester.
© Michael Regan/Getty Images.Bryan Mbeumo marcó un gol en el derbi de Manchester.

Arsenal recibirá a Manchester United por la fecha 23 de la Premier League. Los Gunners lideran el torneo, llegan invictos en 12 partidos y vienen de un gran triunfo ante Inter por Champions.

Mientras que en la vereda opuesta estará el United de Michael Carrick, que arriba motivado tras vencer a Manchester City en el clásico.

Arsenal vs. Manchester United: Horario y dónde ver

El partido del Arsenal vs. Manchester United será este domingo 25 de enero a las 13:30 hrs. en el Emirates Stadium, Londr; en el marco de la fecha 23 de la Premier League 2025/26.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Del fichaje millonario a quedar sin club: el ataque de Trump a Venezuela cambió su futuro

ver también

Del fichaje millonario a quedar sin club: el ataque de Trump a Venezuela cambió su futuro

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

  • La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.
Publicidad

Tabla de posiciones Premier League 2025/26

Lee también
No va por TV: La única señal que transmite a D. Concepción en Serie Río de La Plata
Internacional

No va por TV: La única señal que transmite a D. Concepción en Serie Río de La Plata

¿Dónde ver a Deportes Concepción en la Serie Río de La Plata?
Internacional

¿Dónde ver a Deportes Concepción en la Serie Río de La Plata?

El canal que transmite U. de Concepción vs. Montevideo en Serie Río de La Plata
Internacional

El canal que transmite U. de Concepción vs. Montevideo en Serie Río de La Plata

Paqui envía un mensaje de esperanza al hincha tras el descalabro
U de Chile

Paqui envía un mensaje de esperanza al hincha tras el descalabro

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo