Arsenal recibirá a Manchester United por la fecha 23 de la Premier League. Los Gunners lideran el torneo, llegan invictos en 12 partidos y vienen de un gran triunfo ante Inter por Champions.

Mientras que en la vereda opuesta estará el United de Michael Carrick, que arriba motivado tras vencer a Manchester City en el clásico.

Arsenal vs. Manchester United: Horario y dónde ver

El partido del Arsenal vs. Manchester United será este domingo 25 de enero a las 13:30 hrs. en el Emirates Stadium, Londr; en el marco de la fecha 23 de la Premier League 2025/26.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Del fichaje millonario a quedar sin club: el ataque de Trump a Venezuela cambió su futuro

¿Cuándo inicia y cuándo cierra el mercado de fichajes de invierno en la Premier League?

La Premier League abrirá su ventana de transferencias invernal el jueves 1 de enero de 2026 y la cerrará el lunes 2 de febrero a las 16:00 horas de Chile, cuatro horas antes que en la temporada pasada.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones Premier League 2025/26