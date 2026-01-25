Vicente Pizarro tuvo su debut en el fútbol argentino con la camiseta de Rosario Central. El formado en Colo Colo fue titular en los 90 minutos en la caída de su equipo por 2-1 ante Belgrano por la fecha 1 del Apertura trasandino.

Lamentablemente el rendimiento del chileno en el Estadio Gigante de Arroyito no fue el esperado para la siempre exigente fanaticada del cuadro canalla.

Así quedó demostrado en redes sociales, donde el periodista Lautaro Álvarez, comunicador dedicado al día a día de Rosario Central, publicó una imagen del Chile con un el mensaje “Vicente ‘pase filtrado’ Pizarro”. Sin embargo, las respuesta de sus seguidores no fueron las esperadas.

ver también Vicente Pizarro le hace el quite a su misión de hacer olvidar a Malcorra en Rosario Central: “Más allá de…”

Hinchas de Rosario Central critican rendimiento de Vicente Pizarro

Los comentarios que se leyeron decían “no le vi hacer nada, y comprometió con un pase en salida mal dado”. “Kevin Ortiz jugaba 45 veces mejor que este chileno medio pelo” y “malo. No es ni la uña del pie derecho de Malcorra. Tiene condiciones, pero está muy frío, le falta sangre. No me terminó de convencer”.

Además, otro seguidor subió la apuesta al decir “malísimo el chilote, mi suegra juega mejor y está en silla de ruedas”. Otro apuntó que “infiltrado más que filtrado, era uno más de Belgrano”. “¿Se puede devolver?”, concluyó otro.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que en la plataforma de Sofascore el chileno fue evaluado con un 6,8 de nota. Tuvo 39 de 48 pases acertados, 62 toques de balón, 15 posesiones perdidas, un regate fallido y dos de tres entradas ganadas.

Publicidad

Publicidad

ver también La reflexión de Vicente Pizarro en su llegada a Rosario Central: “Es un peldaño más arriba en todo”

¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

El próximo partido de los Canallas será ante Racing de Avellaneda en El Cilindro el miércoles 28 de enero a partir de las 19:00 horas.