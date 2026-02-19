El Claro Arena no solo es el estadio más moderno en Chile, sino que ahora fue reconocido como el “Edificio del Año 2026” en la categoría de arquitectura deportiva de los ArchDaily Building of the Year Awards. Esto quiere decir que la casa de Universidad Católica hoy se queda con el premio más importante a nivel mundial en lo que es el diseño arquitectónico.

Claro Arena el Edificio del Año 2026.(Foto: Andres Pina/Photosport)

Este reconocimiento fue por parte de la prestigiosa plataforma ArchDaily, la que es considerada como el sitio de arquitectura más visitado del mundo. Justamente la elección del estadio fue gracias a las votaciones donde participaron arquitectos, diseñadores y personas a lo largo del mundo.

El recinto ubicado en Las Condes destacó por sobre otros 3.000 proyectos a lo largo del mundo, que también participaron del concurso.El recinto ubicado en Las Condes destacó entre proyectos globales y se impuso frente a ellos.

De hecho, el lugar donde la UC ejerce su localía superó a obras como el Saddling Boxes & Private Deck de los Emiratos Árabes Unidos, así como el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en Colombia. Entre otras construcciones que participaron estaban la Plaza Barrio Olímpico de Buenos Aires y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá.

A través de sus redes sociales, Universidad Católica aprovechó de agradecer a todos quienes votaron por el Claro Arena, lugar que donde volverán a jugar el próximo sábado 21 de febrero ante Coquimbo Unido.

¿Cómo le ha ido a Universidad Católica en el Claro Arena?

Tras estrenar el estadio el 23 de agosto de 2025, Universidad Católica ha ocupado el Claro Arena como un factor positivo a la hora de jugar por Liga de Primera. Precisamente en ocho partidos disputados ahí, los cruzados han ganado en siete oportunidades, incluyendo la victoria por la mínima en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

El único equipo que rescató tres puntos en Las Condes fue O’Higgins el pasado 2 de noviembre. Ahí los celestes se impusieron como visitantes con un gol de Luis Pavez y otro tanto de Bryan Rabello.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

Por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, Universidad Católica recibirá a Coquimbo Unido este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas. Ahí la UC buscará vengarse del equipo que le ganó la final de la Supercopa 2026, pero ahora con la necesidad de ambas escuadras en sumar tres puntos en sus respectivos arranques en el torneo nacional.