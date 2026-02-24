River Plate pasa por un complejo momento y busca nuevo entrenador. Es ahí donde todos los caminos apuntan a un viejo conocido del club como Eduardo Coudet.

Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas, salvo El Padrino 2 o Shrek 2. Lo cierto, es que Marcelo Gallardo no estuvo ni cerca de replicar los éxitos de su primera etapa en su regreso al Estadio Monumental. Por esta situación, anunció que se irá del club tras el duelo ante Banfield este jueves.

El nuevo DT de River Plate

Si bien la salida del Muñeco genera impacto, tampoco es una sorpresa absoluta. Pese a la gran inversión, la que incluyó la llegada de campeones del mundo como Germán Pezzela, Marcos Acuña o Gonzalo Montiel, el equipo jamás caminó y acumula tres derrotas consecutivas.

Ahora viene lo difícil, que es encontrar un técnico que pueda satisfacer el exigente paladar de los hinchas millonarios. Quien parece cumplir con este requisito es Eduardo Coudet. El Chacho, según varios medios argentinos, es el principal candidato a reemplazar a Gallardo.

ver también Crisis en River: Inminente salida de Marcelo Gallardo deja en el aire a Paulo Díaz

Coudet es un hombre que conoce muy bien al planeta River. Fue jugador del club entre 1999 y 2004, salvo un breve paso por Celta de Vigo entre medio. En este periodo, ganó múltiples títulos y se ganó el cariño de los hinchas. Compartió camarín con Marcelo Salas.

Como técnico, Chacho Coudet ha dirigido a Rosario Central, Racing Club, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y actualmente dirige a Deportivo Alavés. Sus mayores logros los consiguió en la Academia, donde fue campeón argentino y tuvo bajo su mandato a Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias.

Publicidad

Publicidad

Coudet es el actual DT de Deportivo Alavés. Imagen: Getty

Eduardo Coudet también fue dirigido por Manuel Pellegrini en River Plate. De hecho, en el pasado ha señalado que el chileno es un “padre futbolístico” y que el Ingeniero fue uno de los que más lo apoyó a ser DT. Ahora, el Chacho se perfila para regresar a los Millonarios y tener bajo su mandato a Paulo Díaz. Desde la Banda Sangre ya trabajan en concretar su salida desde Alavés.