Una histórica crisis deportiva es la que vive River Plate, quien pese a tener a uno de sus máximos ídolos históricos como Marcelo Gallardo de entrenador, vive su peor racha deportiva en más de 100 años, con el chileno Paulo Díaz como actor de reparto.

Luego de su última derrota en el torneo argentino, por 1-0 ante el Vélez Sarsfield de Claudio Baeza, desde la dirigencia “millonaria” comenzaron las reuniones para definir el futuro del “Muñeco”, mientras el técnico pidió un plazo para analizar su situación.

Más allá de lo que pueda ocurrir con Gallardo en River, la situación se pondrá color de hormiga para Paulo Díaz, pues tiene en el actual estratega a la única persona que lo mantiene dentro del club, tras revertir su decisión inicial de “cortarlo” para esta temporada.

Futuro de Gallardo en River provoca drama en Paulo Díaz

La situación es así. El oriundo de Santa Cruz tiene contrato vigente con la Banda Sangre hasta el 31 de diciembre del 2027, con un sueldo anual de US$3 millones de dólares, actualmente es de los futbolistas con mejor salario en esta institución.

Ya sea que Gallardo presente su renuncia, o la directiva de River decida su despido, será quien llegue como entrenador quien defina lo que ocurrirá con Paulo Díaz. En esa línea, desde Argentina adelantan dos posibles soluciones con el chileno.

La primera, es que logre convencer rápidamente al nuevo técnico de que su presencia es necesaria para salir de la crisis deportiva en el “Millonario”. La segunda, que pierda terreno si el DT apuesta por una renovación en la última línea.

Los números del chileno en 2026

En su séptima temporada con la camiseta de River Plate, tras arrancar fuera del plantel, Paulo Díaz volvió a jugar y suma tres titularidades, con 270 minutos en cancha, donde sólo suma una tarjeta amarilla.

Así están los millonarios en la Tabla de Posiciones

