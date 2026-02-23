Un terrible momento atraviesa River Plate en la Liga Profesional Argentina, donde suma tres derrotas de manera consecutiva y el entrenador Marcelo Gallardo está muy cuestionado.

El karma golpeó fue al Muñeco, puesto que este domingo cayó por 1-0 en su visita a Vélez Sarsfield, con el solitario gol de Manuel Lanzini, jugador que desechó y que ahora lo hizo sufrir.

La situación por la que atraviesa Gallardo es terrible, de hecho, suspendió la conferencia de prensa tras la derrota en Liniers y muchos apuntan a que su segundo periplo por River está terminado.

Jorge Sampaoli y Ariel Holan son candidatos a la banca de River Plate

La situación de Gallardo en River es tensa y en la prensa argentina ya empezaron a analizar posibles reemplazantes del DT, con dos ex entrenadores con pasado en el fútbol chileno como candidatos.

En Bolavip Argentina dieron a conocer una larga lista con técnicos que aparecen en el radar del equipo Millonario, donde destaca la presencia de Jorge Sampaoli, quien está libre tras ser despedido de Atlético Mineiro.

Jorge Sampaoli es candidato a la banca de River. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

“Es que es un nombre importante y actualmente está sin trabajo luego de ser despedido de Atlético Mineiro. Su paso por la Selección Argentina y el fútbol europeo, sumado a su fanatismo por el club de Núñez lo ubican como un candidato, aunque lejos de estar entre las primeras opciones”, explican en el citado medio.

Además, el ex DT de Universidad Católica Ariel Holan, también es postulado: “cuando Matías Almeyda debió armar su cuerpo técnico casi de emergencia, uno de sus asistentes fue Ariel Holan, por lo que entre 2011 y 2012 trabajó en River y conoce bien al club. Una vez que dejó de trabajar junto al Pelado tuvo buenos pasos por Defensa y Justicia, Universidad Católica y también por Independiente. Actualmente está sin trabajo luego de su paso por Rosario Central”.

Marcelo Gallardo está con un pie afuera del estadio Monumental de Buenos Aires y ya le buscan un reemplazo.

