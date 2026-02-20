Colo Colo vive un momento tranquilo tras comenzar a ganar en la Liga de Primera. Sin embargo, las críticas no se alejan del todo y esto fue abordado por Fernando Ortiz.

Los Albos vencieron a Everton y Unión La Calera en sus últimas dos presentaciones, aunque no dejaron a todos felices. El juego sigue estando lejos de lo que espera el exigente hincha colocolino, algo por lo cual fue cuestionado el entrenador.

La explicación de Fernando Ortiz

En la previa al encuentro entre Colo Colo y O’Higgins, Fernando Ortiz enfrentó los micrófonos para analizar el presente del equipo de cara al nuevo partido. Los Albos han celebrado sus victorias en los descuentos con goles agónicos, algo que abordó el DT.

“El partido no se define en los últimos minutos, sino desde el primero. No hemos convertido, oportunidades creamos, pero se dieron en el final. Marcamos de balón detenido que no se hacía hace tiempo, la inclusión de jóvenes ha dado frescura con un rival cansado. Ha sido productivo. Queremos convertir del minuto 1, claro, pero esto es fútbol”, indicó el técnico.

ver también En Colo Colo cuentan lo que más miedo tienen de O’Higgins: “Predominio de juego pronunciado”

Pese a los triunfos, todavía surgen bastantes críticas al entrenador argentino. El fútbol de los Albos todavía no llena el paladar de los hinchas, quienes acusan un juego lento. Ortiz fue consultado sobre a qué juega Colo Colo, algo que no le agradó mucho.

“Hoy todos son técnicos, todos opinan y es respetable. Yo estoy tranquilo por lo que hago en el campo de juego. La idea siempre está, el que no lo pueda ver lo invito a ver. Creo que tenemos una idea clara donde tenemos millones de llegadas, mantenemos el cero, tenemos fluidez. Hoy son todos técnicos, pero estoy tranquilo en que las cosas van fluyendo de manera correcta”, cerró Ortiz.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo suma 6 puntos en el inicio de la Liga de Primera. Enfrentarán a O’Higgins este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. Ahí, Fernando Ortiz intentará demostrar a qué juega el equipo en esta temporada 2026.