Colo Colo espera estirar la buena racha de los dos partidos consecutivos ganados en el torneo nacional ante O’Higgins, en Rancagua, en el partido que se jugará este sábado en El Teniente.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, señaló sobre este duelo que “tenemos muchos respeto hacia todos los equipos”, aunque no le da mucha bola al dato de que los albos no ganan a los celestes como visitantes hace cinco años.

“No soy mucho de estadísticas, no me gustan mucho, si hay una buena o mala siempre se puede romper”, señaló el Tano sin asustarse por este recinto complejo para los albos.

Por lo mismo es que se enfocó en lo futbolístico. “Sabemos que es un equipo que tiene un predominio de juego muy pronunciado, que ha hecho un buen partido el miércoles pasado en la Copa e hizo un buen papel el semestre pasado”, manifestó.

Ortiz espera que Colo Colo rompa la mala racha en Rancagua

“Es un equipo que juega muy bien, lo respetamos, pero vamos a Rancagua para traernos los tres puntos”, declaró con la convicción de encaramarse en la parte alta de la tabla.

Ortiz no piensa en el Superclásico

Además indicó que está enfocado en el duelo ante O’Higgins y no en el Superclásico del 1 de marzo, contra Universidad de Chile.

“No puedo pensar más allá de mañana. Después de eso pensaré en el clásico, que son todos diferentes, no importa cómo llegue el archirrival”, sostuvo el estratega del Cacique.

Insistió en que “primero hay una convocatoria mañana contra un gran rival y hay que sacar adelante ese partido”, para no desenfocarse de cara a lo que sucederá en el Monumental la próxima semana.

