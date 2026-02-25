Francisco Meneghini vive una semana clave en Universidad de Chile. En cosa de días los azules enfrentarán a Colo Colo en el Superclásico 199 y luego a Palestino por la Copa Sudamericana, dos duelos donde Paqui perfectamente podría jugarse el puesto.

Y es que lamentablemente los números del romántico viajero con el argentino como DT son una verdadera decepción. De doce puntos posibles en la Liga de Primera apenas han sumado tres, con cero victorias, tres empates y una caída.

Uno que analizó este complejo presente de Paqui en el bulla fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en ESPN Chile aconsejó al argentino para la próxima visita al Cacique en el Estadio Monumental.

Para el ex delantero la ausencia de Lucas Assadi por lesión no es un gran problema, ya que le da espacio al DT para dar ingreso a uno de los refuerzos que menos ha jugado en este 2026.

Yáñez quiere a Romero como titular en Universidad de Chile

El comentarista partió diciendo que “lo que han planteado acá de poner características como las que tiene Lucas Romero es lo que uno haría en el Estadio Monumental. Con eso le daría libertad a Charles Aránguiz y sueltas a Javier Altamirano”.

“Romero a Meneghini o no le gusta o no está pasando un buen momento, pero claro que llama la atención que no lo use”, agregó.

Lucas Romero apenas ha jugado 45 minutos con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: U de Chile.

Cabe recordar que el DT de la U declaró sobre la suplencia de Romero que “tiene que ver con elegir otro perfil de jugador. En este caso, Israel Poblete es un futbolista dinámico, que ya está adaptado al torneo y que se entiende bien con Charles”.

“No tiene nada que ver con Lucas. Lo veo bien en los entrenamientos y va a tener su oportunidad. El partido ante Limache fue muy intenso en el mediocampo y buscamos que Israel aportara más presencia y peso, para que Charles pudiera jugar con mayor libertad. Esa fue la idea”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Azules y albos se enfrentarán este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

