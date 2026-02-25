¿Se despide del Superclásico? El complejo panorama de Octavio Rivero que enciende las alarmas en la U

Universidad de Chile no comenzó de la mejor manera la preparación para el Superclásico del domingo, donde debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Esto, porque la lesión de Lucas Assadi hará mover el esquema y posiciones al técnico Francisco Meneghini, aunque no es la única complicación que mira con detalles.

Todo por la situación de Octavio Rivero, quien ya se ha perdido dos de los cuatro partidos que se han disputado, por una sinovitis en su rodilla izquierda, que lo ha tenido muy complicado.

Por lo mismo, se está revisando con lupa la inflamación de la zona que no le permite jugar, para tomar una decisión si puede volver para ser alternativa en el cuadro azul.

Octavio Rivero suma 92 minutos con la camiseta de la U en cuatro partidos. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Octavio Rivero: Una rodilla que preocupa a toda la Universidad de Chile

Así también lo detallaron en el programa “Los martes bullangueros” de Emisora Bullanguera, donde entregaron nuevos detalles de la situación de Octavio Rivero en Universidad de Chile.

“El jugador está entrenando aparte en el CDA, están viendo el tema de su recuperación, porque tenía bastante inflamada la rodilla, seguía con el tema del cartílago”, explicaron.

En ese sentido, también profundizan que todavía hay una decisión pendiente de parte de la U con el uruguayo: “Le recomendaron la operación, pero eso lo tiene que ver el cuerpo médico con el jugador porque el tiempo de recuperación es para largo”.

Con esto, dependerá de la evolución para saber si puede regresar, aunque el panorama con este tipo de lesión no es muy positivo con el refuerzo de la temporada 2026.

