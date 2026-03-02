En Colo Colo siguen procesando lo que fue el amargo Superclásico 199 ante Universidad de Chile. El Cacique cayó por 1-0 U en el Estadio Monumental, mostrando una cara preocupante dejó a varios angustiados pensando en los desafíos que se vienen.

Uno de los grandes apuntados tras esta derrota está siendo Fernando Ortiz, quien en su calidad de DT fue incapaz se sacar lo mejor de sus dirigidos en un partido grande, algo que se ha hecho una constante en su paso por el club.

Para más remate en las últimas horas se reveló una suerte de discusión que tuvo con Fernando De Paul en pleno partido ante los azules, esto luego que el portero decidiera jugar largo en algunas salidas del Cacique.

La discusión entre Ortiz y De Paul en la caída de Colo Colo ante la U

El encargado de dar esta información fue el periodista Ignacio Abarca, quien en su calidad de comentarista en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro afirmó que “en el estadio uno se da cuenta de otras cosas. Un Ortiz muy irritado por Fernando De Paul. Por optar al pelotazo largo y no salir jugando”.

“Fueron al menos tres veces que lo recrimina y se agarra la cabeza. Ahí uno se da cuenta que él nunca estuvo conforme con De Paul”, agregó el periodista.

Fernando De Paul jugó en largo varias veces, algo que molestó a Ortiz en la banca de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Abarca cuestionó la posición de Maximiliano Romero, afirmando que “le preguntaron a Ortiz en la conferencia de prensa. Ahí lo sacrifica porque él es más 9 que el mismo Correa. Pero está el otro tema, él quería un extremo hasta el final. Está improvisando extremos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En resumen

Colo Colo perdió 1-0 ante la Universidad de Chile en el Superclásico 199

El periodista Ignacio Abarca reveló una discusión entre Fernando Ortiz y el portero Fernando De Paul.

Fernando Ortiz recriminó a De Paul al menos tres veces por realizar lanzamientos largos.

