Vicente Pizarro llegó a Rosario Central y rápidamente se ganó un lugar indiscutido en la mitad de la cancha. El director técnico, Jorge Almirón, lo había tenido en Colo Colo y sabía cuál podía ser su aporte. Por eso le dio la titularidad prácticamente apenas llegó al Gigante de Arroyito.

Con el correr de los partidos, el cuadro Canalla gana en soltura. Y el Vicho Pizarro deja una impresión cada vez mejor en el vecino país. Para propios y ajenos. Como el centrodelantero Enzo Copetti, autor del gol que abrió la cuenta en el triunfo 2-0 ante Barracas Central.

En una entrevista con TNT Sports Argentina, Copetti le dedicó tremendos elogios a Pizarro. “Es una máquina, un motorcito. Sabíamos que venía de un buen club, se notaba. Lo vi en la copa, sabía quién era”, manifestó el ex ariete de Racing Club, quien no anotaba desde abril de 2025 cuando le marcó a San Lorenzo.

Vicente Pizarro y Enzo Copetti juntos en vivo. (Foto: TNT Sports Argentina).

“Se adaptó rápido al grupo, con Franco (Ibarra) son pilares en el medio y nos dan el respiro que necesitamos”, agregó Copetti, quien en su trayectoria también tiene un paso por el Charlotte FC de la Major League Soccer, que en enero de 2023 abonó 6 millones de euros a la Academia por su fichaje.

El seleccionado chileno también fue halagüeño con el nivel de Copetti. “Los delanteros hacen un esfuerzo muy grande, Alejo (Véliz) y él corren y presionan todo el partido. Se lo merece”, aseguró el zurdo volante surgido en las inferiores de Colo Colo. También habló de su positiva adaptación al elenco rosarino.

Vicente Pizarro le tiene mucha fe a Rosario Central en 2026

Vicente Pizarro sabe que el año de Rosario Central tendrá las competencias locales y también la fase grupal de la Copa Libertadores. Desafíos tremendos y motivantes. “El grupo me recibió muy bien, se ha preparado muy bien”, dijo el chileno de sus primeras semanas allí.

Vicente Pizarro llegó así al duelo ante Barracas Central por la fecha 5. (Foto: Rosario Central).

“Estamos entrenando muy bien e intenso. Nos hemos preparado para grandes cosas, el triunfo del equipo es lo más importante”, cerró el Vicho para redondear una positiva jornada ante Barracas Central que tuvo un broche de oro inmejorable: un gol de picotón de Ángel di María para el 2-0.

Por lo pronto, Almirón debe corregir detalles para afrontar un duelo ante Talleres de Córdoba, que difícilmente tendrá al lesionado atacante chileno Bruno Barticciotto: aquel partido está fijado para el viernes 20 de febrero a las 22:15 horas en el Gigante de Arroyito.

Así va Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central marcha en el 4° lugar de la tabla de posiciones en la primera etapa de la Liga Profesional de Argentina 2026.

