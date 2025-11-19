Una nueva polémica en la organización de la ANFP enciende una polémica, esta vez con la rama de Universidad de Chile en la Liguilla Final del Futsal 2025, por la reprogramación del Superclásico contra Colo Colo.

El duelo fue suspendido al entretiempo, cuando se jugaba el 2 de noviembre, por la invasión al reducto de un grupo de hinchas albos, quienes ingresaron al Polideportivo sin ser revisados y pasando por encima de toda seguridad, poniendo en riesgo a todos los jugadores y familiares presentes.

Tras esos incidentes, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Colo Colo con 5 fechas sin público, pero faltaba conocer la reprogramación de un duelo donde los albos vencían por 2-1 a la U por el mini torneo que define al campeón del torneo.

Este martes la ANFP informó que los 20 minutos restantes serán jugados este jueves en San Bernardo, en una polémica decisión que fue rechazada rotundamente por la directiva de la U.

Colo Colo vencía por 2-1 a U de Chile cuando el duelo fue suspendido en la Liguilla Final del Futsal.

¿Por qué la U reclama contra la ANFP en el Futsal?

Desde la directiva de Universidad de Chile Futsal han emitido un comunicado, donde dejan en claro la postura de negar a jugar el Superclásico contra Colo Colo en la fecha que quiere la ANFP.

“Nuestra postura no es antojadiza. Este lunes 17 disputamos un encuentro a las 21.30 horas ante Coquimbo Unido y no existen siquiera 72 horas para el descanso y planificación de este crucial partido. Por si fuera poco, el sábado a las 16 horas nuestro plantel tiene programada otra fecha ante Punta Arenas, para la que tampoco tendríamos 48 horas de descanso”, explican en el documento.

Algo que es antideportivo, teniendo en cuenta de que Colo Colo jugó su último partido el sábado pasado, mientras que su próximo duelo, tras la U será recién el lunes 24 de noviembre.

“Desde la ANFP se nos señaló que otra opción sería jugar el domingo, algo que tampoco nos parece aceptable. Ya que nuestro equipo no tendría 24 horas de descanso, y nuestro rival no tendría esas mismas 24 horas para su partido del día lunes”, explican.

Por ahora, la U llevará sus descargos a la ANFP, de manera de buscar una fecha acorde para ambos planteles, además, dejando en claro, que el castigo a Colo Colo por sus hinchas no puede afectar a los fanáticos de la U, quienes también han sido dejado fuera por la organización.

La U pide que el Superclásico se juegue tras la última fecha de la Liguilla.

Revisa todo el comunicado: