Tras semanas de especulaciones, finalmente se concretó y Lucas Cepeda se despedirá de Colo Colo para emprender rumbo a su primera experiencia en el Viejo Continente donde se sumará al Elche de LaLiga de España.

Los albos aceptaron la millonaria oferta del club español y el jugador, que se posicionó como una de las mejores figuras del equipo, no disputará el campeonato nacional este 2026. Ante esto, Coke Hevia alzó la voz y se refirió a la salida de Cepeda.

Coke Hevia analiza la salida de Cepeda de Colo Colo

A través de sus redes sociales, el periodista deportivo señaló: “Merecido por Cepeda. Se impuso en Colo Colo, no salió nunca más de la selección y además en el momento justo. Llega a un equipo que está bien y soñando con Europa el próximo torneo”.

El Elche ha tenido una sólida campaña esta temporada, donde se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones, cerca de la zona de clasificación a las competencias internacionales.

La salida de Cepeda de los albos

Los rumores sobre la salida del jugador vienen desde el último mercado de fichajes, donde se señaló que hubo interés de distintos clubes, entre ellos River Plate. Sin embargo, nada oficial logró concretarse y el jugador siguió siendo parte de Colo Colo.

“Tenía pensado en mi cabeza salir, pero no se dio, a veces son así las cosas. El tiempo de Dios es perfecto y ojalá se dé en algún momento”, comentó en octubre a TNT Sports.

Asimismo, luego de las declaraciones de Nicolás Peric, donde señaló que tras encontrarse con Cepeda, el jugador le comentó su deseo de salir, fue el mismo jugador que desmintió la situación a través de sus redes.

“Me encontré con Lucas Cepeda. Le dije ‘bueno, ¿qué pasa?’. Me dijo ‘ya está, estoy cansado. Mira, hay una oferta ahora, ojalá el presi la acepte esta vez’”, fueron las palabras de Peric.

Ante esto, Cepeda respondió con todo. “Falso. Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta. Mi presente es en Colo Colo. Me entreno y me preparo al igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club”, señaló en sus redes.