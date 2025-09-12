Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

“Se fueron de fiesta”: La fuerte acusación contra la selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial

La “Vinotinto” perdió ante Colombia por 3-6 y dejo escapar la chance de meterse al repechaje. Lo que provocó la furia de la periodista Milena Gimón.

Por Felipe Pavez Farías

Venezuela quedó fuera del Mundial en la última fecha de Eliminatorias
© Getty ImagesVenezuela quedó fuera del Mundial en la última fecha de Eliminatorias

La selección de Venezuela protagonizó uno de los papelones más grandes de las Eliminatorias. El equipo que estuvo bajo el mando de Sergio Batista, no logró superar a Colombia y en la última fecha dejó escapar la opción de meterse al repechaje. 

Es que la caída por 3-6 y además el triunfo de Bolivia ante Brasil confirmaron el fracaso en un proceso que ilusionó a  todo un país para disputar su primer Mundial. 

“Goleados ante el peor Chile de la historia”: en Venezuela lloran momento clave que los dejó sin Mundial

ver también

“Goleados ante el peor Chile de la historia”: en Venezuela lloran momento clave que los dejó sin Mundial

Pero lo peor vino después. Tras la derrota en el Estadio Monumental de Maturín, Batista renunció a su cargo y luego se informó de un grave acto de indisciplina. 

Indisciplina en la selección de Venezuela

Así lo recalcó la periodista Milena Gimón que lamentó la actitud de los jugadores del plantel de la “Vinotinto”. “Hay una encrucijada porque se van los líderes positivos, y los que se quedan no sé si están dispuestos a ceder a cosas como la noche”,  lanzó fuerte y claro la comunicadora en DSports.

“Es una daga en el corazón”: El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial 2026

ver también

“Es una daga en el corazón”: El desconsolado llanto de relator venezolano al quedar fuera del Mundial 2026

Pero tras ello, dejó caer la bomba que desató la molestia entre los hinchas que mantuvieron la fe en el milagro hasta la última fecha.

No tienen la disciplina necesaria. Uno se entera de cosas, luego de que te eliminan bochornosamente, y que después hay un par de jugadores que se van de joda”, expresó molesta. Incluso detalló que de confirmarse esto, los implicados no deberían ser convocados nunca más. 

Publicidad
Tweet placeholder

Por lo mismo, Gimón enfatizó que se debe reformular el fútbol venezolano para conseguir clasificar al próximo Mundial. 

Hay que buscar jugadores en el fútbol base como Caracas y Deportivo Táchira. Y si van a intervenir los agentes de jugadores, deben buscar mercado atractivos deportivamente y no privilegiar lo económico” , sentenció. 

Publicidad
Lee también
No como Alexis: el Niño Maravilla que jugó en la U y va por el Mundial
Selección Chilena

No como Alexis: el Niño Maravilla que jugó en la U y va por el Mundial

¿Dónde ver a Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias?
Internacional

¿Dónde ver a Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias?

Chupete Suazo elige el mejor gol de su carrera: "Muy gritado"
Chile

Chupete Suazo elige el mejor gol de su carrera: "Muy gritado"

Periodista es tajante ante posible llegada Manuel Pellegrini a la Roja
Selección Chilena

Periodista es tajante ante posible llegada Manuel Pellegrini a la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo