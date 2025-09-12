“Se fueron de fiesta”: La fuerte acusación contra la selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial

La selección de Venezuela protagonizó uno de los papelones más grandes de las Eliminatorias. El equipo que estuvo bajo el mando de Sergio Batista, no logró superar a Colombia y en la última fecha dejó escapar la opción de meterse al repechaje.

Es que la caída por 3-6 y además el triunfo de Bolivia ante Brasil confirmaron el fracaso en un proceso que ilusionó a todo un país para disputar su primer Mundial.

Pero lo peor vino después. Tras la derrota en el Estadio Monumental de Maturín, Batista renunció a su cargo y luego se informó de un grave acto de indisciplina.

Indisciplina en la selección de Venezuela

Así lo recalcó la periodista Milena Gimón que lamentó la actitud de los jugadores del plantel de la “Vinotinto”. “Hay una encrucijada porque se van los líderes positivos, y los que se quedan no sé si están dispuestos a ceder a cosas como la noche”, lanzó fuerte y claro la comunicadora en DSports.

Pero tras ello, dejó caer la bomba que desató la molestia entre los hinchas que mantuvieron la fe en el milagro hasta la última fecha.

“No tienen la disciplina necesaria. Uno se entera de cosas, luego de que te eliminan bochornosamente, y que después hay un par de jugadores que se van de joda”, expresó molesta. Incluso detalló que de confirmarse esto, los implicados no deberían ser convocados nunca más.

Por lo mismo, Gimón enfatizó que se debe reformular el fútbol venezolano para conseguir clasificar al próximo Mundial.

“Hay que buscar jugadores en el fútbol base como Caracas y Deportivo Táchira. Y si van a intervenir los agentes de jugadores, deben buscar mercado atractivos deportivamente y no privilegiar lo económico” , sentenció.

