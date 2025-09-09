Un final dramático tendrán las Eliminatorias de la Conmebol, donde Venezuela sueña con obtener el paso al repechaje para la Copa del Mundo. Para lograrlo, debe vencer a Colombia.

La Vinotinto jamás ha ido a un Mundial adulto, por lo que se encuentra ante una oportunidad histórica. No pueden ir de forma directa, por lo que para quedarse con el repechaje, deben derrotar a los Cafetaleros. Los dirigidos por Fernando Batista quieren vivir una fiesta.

¿Dónde ver a Venezuela vs Colombia?

Este partido podrá ser visto desde Chile a través de Disney Premium y Chilevisión Web, ambas opciones son de forma online.

¿A qué hora es el partido de las Eliminatorias?

El duelo entre Venezuela y Colombia será este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela.

Venezuela va por su primer Mundial

Venezuela está en el 7° lugar con 18 puntos, mientras Bolivia le sigue desde el 8° puesto con 17 unidades. Mientras la Vinotinto recibe a Colombia, la Verde hará lo propio ante Brasil en El Alto. Quien termine en el 7° lugar representará a la Conmebol en el repechaje.

Así como el Mundial cambió con la presencia de 48 selecciones, también lo hizo el repechaje. Este ya no se definirá con una llave directa, sino que será un mini torneo que disputarán seis selecciones en marzo del 2026 en México, del cual saldrán dos clasificados. Venezuela y Bolivia lucharán por decir presente en esa instancia.

Publicidad

Publicidad

ver también Aún lloran las finales perdidas: prensa argentina se burla de Chile de la peor manera

En el mini torneo de clasificación, se dividirán en dos llaves de tres países. La mejor ranqueada de cada serie pasa directo a la final, mientras las restantes deberán enfrentarse en una “semifinal”. Quienes ganen la final de estas llaves, serán los últimos clasificados a la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026.