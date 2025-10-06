Alexis Sánchez comenzó como un referente absoluto su ciclo en el Sevilla y en el receso de la fecha FIFA no dirá presente en la selección chilena. Al contrario de su compañero Gabriel Suazo, quien sí fue considerado para el partido amistoso contra Perú del 10 de octubre.

En ese contexto, AS10 tuvo otra gran noche en el cuadro sevillista: anotó un gol de penal que abrió la cuenta en la goleada ante el Barcelona. El equipo adiestrado por Matías Almeyda celebró un elocuente 4-1 en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan, que gritó por primera vez un tanto del goleador histórico de la Roja.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con un compañero que el Dilla tuvo en su comienzo. Cuando era el Niño Maravilla que asombró a todo el fútbol chileno en Cobreloa. “Ha sido espectacular. Parece que es algo que necesitaba, le vino bien ese cambio de aires”, le dijo José Luis Díaz a nuestro querido Paulo Flores.

José Luis Díaz celebra uno de sus goles en Cobreloa. (Foto: Leonardo Mariano | Photosport).

“Llegó con esa grandeza de mostrar lo que es y había perdido un poquito. Le hizo muy bien”, manifestó el Pepe Díaz, consciente de que Sánchez estuvo muy lejos de su rendimiento en dos segundos ciclos que tuvo en la Serie A de Italia: el del Inter de Milán y el Udinese. Un panorama totalmente contrario al que ha vivido Sánchez en el Sevilla.

El penal de Alexis Sánchez ante el Barcelona. (Fran Santiago/Getty Images).

Como se dice, ¿Alexis encontró su lugar?

Lógicamente, ahí está. Su lugar en el mundo. De todas maneras se lo merece, ha hecho una carrera espectacular. Es una persona como la que conocimos en su momento, de mucha humildad. Es muy merecido, la segunda parte del futbolista le llega muy bien a Alexis. Por cómo se maneja Alexis, tiene opción de seguir e incluso de volver a la selección chilena.

¿Lo ve en la selección?

El tema de selección está complicado para el que llegue. Quién sea tendrá que trabajar muchísimo. Es bueno que Alexis esté en ritmo otra vez y puedan ver otra vez a la persona que le puede dar esa grandeza que necesita un equipo, que la mochila pesada la lleva él y todos lo acompañan desde atrás. La Generación Dorada tuvo jugadores espectaculares y les tocó ganar esas dos Copas América.

Alexis Sánchez en acción frente a Argentina en las Eliminatorias 2026. (Andres Pina/Photosport).

Pepe Díaz aplaude a Alexis Sánchez en el Sevilla y propone que su llamado a la selección chilena

Haber conocido a Alexis Sánchez desde el comienzo hizo a José Luis Díaz saber de la calidad del jugador que terminó como goleador máximo de la selección chilena y que a los 36 años, aún despunta en el Sevilla, un club importante incluso a nivel continental.

Es el máximo ganador histórico de la Europa League, con siete consagraciones. Cuatro más que el Inter de Milán, su escolta. “Él es increíble”, apuntó el Pepe Díaz, un referente de los Zorros del Desierto. Ganó tres títulos en los Zorros del Desierto.

Alexis Sánchez celebra un gol ante Huachipato. (Photosport).

Cuente algo que grafique a Alexis Sánchez por esos años

Una anécdota: lo llevábamos al club de campo, cerquita del estadio, donde está la pensión. Lo hice pasar a la habitación y tenía unos posters colgados de Ronaldo en el Real Madrid, Ronaldinho en el Real Madrid y Cristiano en el United. Y me decía “Pepito, yo voy a llegar ahí”. Mira lo que pensó en su momento y dónde está hoy. Luego perdimos un poco de contacto, de repente hablamos algunas cosas. Todo lo que fue se veía desde sus inicios.

Gonzalo Jara marca a Alexis Sánchez en un duelo entre Huachipato y Cobreloa. (Photosport).

¿Y en las prácticas cómo andaba?

Los entrenamientos que se organizaban semana a semana, para mí le sobraba en lo que le podíamos hacer. Quedaba con muchas ganas. Cuando él llegó decíamos con Tapia, Lucho Fuentes, Rodrigo Pérez ‘mira lo que va a hacer este cabro’. Hacía cosas impresionantes con la pelota desde chico, a los 15 años.

