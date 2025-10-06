ver también “A quienes lo criticaron…”: La alegría del DT del Sevilla con Alexis Sánchez

ver también Referente del Sevilla aplaude el rol de Alexis Sánchez en el difícil partido ante Villarreal: “Todos sabíamos que…”

Cuando el Sevilla se planteó la contratación de Alexis Sánchez, tenía en mente que el chileno fuera un líder dentro del vestuario. Un rol que también recayó en un experimentado defensor español de vasto recorrido en la Premier League de Inglaterra.

Las referencias son para César Azpilicueta, otro sevillista que celebró la exhibición del equipo adiestrado por Matías Almeyda frente al Barcelona. El elenco andaluz venció por 4-1 a los culés y festejó así la primera victoria en casa por esta edición de La Liga.

“Estoy disfrutando. Cuando tuve este verano tan atípico, sin equipo, disfruté de mi familia, de prepararme a mí mismo. No tenía ninguna sensación de ir a ningún sitio por ir. Tenía ganas de venir a un proyecto donde me quisieran. Creía que podía ser importante, aunque esto es fútbol y no juegas por lo que has hecho, si no por lo que haces”, manifestó Azpilicueta.

El Sevilla celebra el penal que convirtió Alexis Sánchez ante el Barça. (Fran Santiago/Getty Images).

Agregó que “cuando tuve la oportunidad de venir aquí, me sentí con fuerzas y ganas de ayudar tanto en el campo como fuera. Estoy muy contento, más aún después de ganar 4-1. Soy un hombre del presente, no se vive del pasado. Ojalá que esto nos sirva para darnos confianza, no para pensar que está todo hecho”. Una declaración de principios de un avezado en el alto nivel futbolístico.

Publicidad

Publicidad

Por cierto, Azpilicueta fue consultado directamente por el rol que cumplen junto a AS10 en el camarín. “Nosotros nos preparamos al máximo, somos dos jugadores que tenemos una trayectoria en el extranjero. Jugamos en grandes clubes, pero el reto es el presente. El ahora, tener una buena temporada y dejar el club mejor que lo que lo dejamos”, expuso el otrora zaguero del Chelsea y del Arsenal.

ver también “Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

Azpilicueta, el líder del Sevilla junto a Alexis Sánchez, deja tremendo desafío

Este líder que llegó como refuerzo al Sevilla prácticamente al mismo tiempo que Alexis Sánchez sabe que resta mucho camino por recorrer. “Día a día, se trata de que cuando haya momentos malos, aunque ojalá disfrutemos más de tardes como estas que son maravillosas, nos exijamos con la gente joven”, dijo Azpilicueta.

“Venimos a exigirnos con la gente joven. Todos podemos aportar desde nuestra posición al máximo, ya sea jugar más o menos minutos. Nuestro trabajo es estar a disposición del entrenador y si él cree que podemos ayudar desde adentro, encantado”, aseguró el ex jugador del Osasuna y el Atlético Madrid, desde donde arribó al Sevilla en condición de agente libre.

Publicidad

Publicidad

Matías Almeyda tuvo una jornada de ensueño ante el Barcelona. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Por cierto, Azpilicueta está consciente de que ganarse un lugar de titular es algo muy preciado. Seas joven o no. “Todo jugador quiere jugar y cuando está ahí, no quiere salir”, sentenció el vasco de 36 años, un referente en todo punto de vista en el vestuario que lidera el DT argentino Matías Almeyda.

Publicidad

Publicidad