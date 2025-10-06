ver también “Mejor equivocarme ahora”: el blooper de Alexis que no se vio en TV y que sacó risas en túnel del Sevilla

Alexis Sánchez inició el camino de la gran victoria que consiguió el Sevilla ante el Barcelona gracias a un preciso lanzamiento penal. El tocopillano aprovechó una infracción del uruguayo Ronald Araujo sobre el español Isaac Romero para marcar el 1-0.

Sánchez sorprendió a todos en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan con un festejo efusivo frente al Barça, donde estuvo tres temporadas antes de emigrar rumbo al Arsenal en la Premier League de Inglaterra. Y el broche de oro para el equipo adiestrado por Matías Almeyda lo puso un delantero nigeriano.

La referencia es para Akor Adams, quien le sacó el máximo rédito a un contra-ataque frenético del cuadro de Nervión. También a un preciso centro de Chidera Ejuke, quien reemplazó al ovacionado AS10. El africano tuvo que empujar la pelota para desatar el jolgorio por el 4-1.

El gol de Akor Adams ante el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

Adams se había mostrado muy elogioso con el goleador histórico de la selección chilena. “Es la estrella que quiero llegar a ser”, expuso en AS el ariete, quien desembarcó en enero de 2025 en el Sevilla a cambio de 5,5 millones de euros desde el Montpellier de Francia. El africano destacó el rol de líder y guía de Sánchez.

Luego de la victoria, Adams conversó con el sitio del club en inglés, como hace todavía. “Fue un gran partido, durante muchos momentos del partido fuimos mejores. Hay que dejar de lado las cosas negativas y enfocarse en las positivas. Vamos en la dirección correcta. Esperé por largo tiempo mi primer gol acá en el Sánchez Pizjuán, estoy muy, muy feliz”, aseguró el nigeriano, quien fue convocado a la selección de su país.

Así celebró Akor Adams su gol ante el Barcelona. (Fran Santiago/Getty Images).

Situó a Alexis Sánchez como su mentor en el Sevilla y se ganó aplausos por anotarle a Barcelona

Este compañero de Alexis Sánchez en la ofensiva del Sevilla fue el encargado de poner la frutilla de la goleada ante el Barcelona. Akor Adams, quien se deshizo en elogios para el chileno, ha tenido que luchar demasiado para responder a las expectativas de su llegada.

De hecho, gracias a un centro del chileno Gabriel Suazo fue que consiguió revivir su estadía en el cuadro de Nervión, donde había sido muy cuestionado por el sinfín de lesiones que tuvo en los primeros meses. “Es una gran persona”, dijo Isaac Romero, otro atacante de la plantilla que lidera el Pelado Almeyda.

“Se lleva estupendamente con todo el mundo en el vestuario y el grupo. Me hace mucha ilusión verlo marcar acá su primer gol. Salió todo a la perfección. Me alegro por su primer gol de los muchos que le quedan por meter”, expuso Romero, quien le ve un buen futuro a Akor Adams. Suma apenas dos conquistas en aquel club.

Otra imagen del festejo de Akor Adams junto a Januzaj en el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

Y también espera un positivo porvenir para el Sevilla. “Ojalá tengamos suerte y sigamos trabajando como venimos haciendo. Se trata de estar juntos como grupo, como piña. Y no venirnos abajo. Creo que el trabajo y la constancia da sus frutos. Poco a poco estamos consiguiendo estar arriba de la tabla, que es lo que siempre nos merecemos”, sentenció Isaac Romero.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Sevilla alcanzó los 13 puntos en ocho jornadas tras la gran victoria ante el Barcelona y quedó sexto lugar en la tabla.

