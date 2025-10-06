Las semanas de Alexis Sánchez en el Sevilla han sido notables. Su actuación ante Barcelona así lo demuestran y se gana los aplausos del medio español a sus 37 años.

El periodista Miguel Quintana expresó en Radio Marca que un jugador como el tocopillano era lo que le estaba faltando al cuadro andaluz en las últimas temporadas, en las que solamente marcaba el paso.

“No se explicaba simplemente a partir de sus problemas deportivos, sino por la falta de referentes sobre el terreno de juego”, señaló en primera instancia tras el triunfo ante Barcelona.

A eso se suma que había una “escasa conexión entre equipo y grada”, algo que se ha revertido por el cariño se está ganando Alexis al ser uno de los líderes del Sevilla.

Alexis Sánchez se luce en Sevilla (Foto: Sevilla FC)

Sevilla ha vuelto a latir con Alexis en el plantel

Sevilla lleva muchos años marcando el paso en España. “Al aficionado le va a costar aceptar que su equipo ya no tiene el talento necesario para pelear por lo que ha venido peleando los últimos añoa”, asegura, pero que con Alexis se está reanimando.

“El Sevilla ha vuelto a latir”, manifiesta por un equipo que empieza a cobrar vida de la mano de su entrenador. “Su mayor acierto es la llegada de un Matías Almeyda que parece haberse criado en Nervión”, agrega Quintana.

“Es un equipo que derrocha energía, que es impetuoso y agresivo en cada duelo, que siempre mete mucho futbolista en área contraria”, es la descripción sobre esta nueva cara del elenco.

Finaliza señalando que se trata de “un Sevilla muy Sevilla. Muy reconocible. Sin la calidad de otros Sevillas, pero con el corazón y carácter de siempre”.

