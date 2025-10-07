Ahora que las métricas están de moda tras el concepto que instaló Nicolás Córdova, cualquier número puede ser reflejo de cómo juega un equipo. Y en el Sevilla hay uno revelador.

La llegada de Alexis Sánchez al elenco andaluz ha sido una de las razones para el buen nivel de la escuadra que dirige Matías Almeyda, que tras bailar al Barcelona quedó como uno de los equipos más goleadores de La Liga con 15 anotaciones en ocho duelos.

De hecho, solamente los gigantes Barcelona y Real Madrid han anotado más goles. Los culés tienen 22 conquistas, mientras que los merengues se anotan 19.

Comparte ese podio con el Atlético de Madrid, lo que refleja la gran campaña que están cumpliendo a pesar de no tener la inversión de los tres grandes de España.

Alexis Sánchez celebra su gol ante Barcelona en Sevilla

Alexis Sánchez es clave en Sevilla

Alexis Sánchez ha contribuido con dos anotaciones en esta temporada: uno ante el Alavés y otro contra Barcelona. Además dio una asistencia de taco en el duelo contra Elche.

Pero no hay un goleador que destaque por sobre el resto en Nervión. Son 10 jugadores los que han marcado, siendo Isaac el más letal (3). Luego vienen Akor Adams (2) y Alexis Sánchez (2).

Y ojo, que el Sevilla ha hecho goles en todos los partidos que ha disputado en La Liga hasta el momento, algo que sólo pueden decir Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Elche.

El Sevilla vuelve a jugar el 18 de octubre, nuevamente de local, ante el Mallorca que es el colista del torneo con solamente cinco unidades en ocho partidos jugados.

