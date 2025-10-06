La contratación de Alexis Sánchez por parte del Sevilla ha sido todo un éxito. No solamente por lo que está rindiendo en la cancha, sino porque además es un líder por lo que representa su figura mundial.

El tocopillano se ha convertido en una estrella en las pocas semanas que lleva en el elenco andaluz, por lo que han aprovechado su imagen para que sea modelo en la venta de camisetas.

Pero no es la polera que usan para jugar los partidos de La Liga, sino que aparece en la tienda oficial de Sevilla como promotor de la polera con cuello que utilizan en las concentraciones y que en España llaman “polo”.

Por un precio “módico” de casi 45 euros (poco más de 50 mil pesos), se puede adquirir esta prenda de color rojo que aparece modelando Alexis y que está disponible en distintas tallas.

Alexis Sánchez es el modelo de la polera “polo”

La importancia de Alexis Sánchez en Sevilla

Aprovechar la imagen del chileno es solamente una de las tantos réditos que le ha dado el Sevilla a su contratación, pues con 37 años demuestra que sigue vigente para la alta competencia.

La prensa ha destacado que es uno de los líderes que tanto extrañaba el camarín de Sevilla en el último tiempo, lo que demuestra que de inmediato fue bien recibido en el vestuario.

Su entrenador, Matías Almeyda, rescata que se sea de la vieja escuela y que “no pasa metido en el teléfono“, como sucede con las nuevas generaciones de futbolistas.

Un talento que seguramente debe seguir trabajando a las puertas de cumplir 37 años, pues físicamente está impecable para jugar contra los mejores del mundo en La Liga.

