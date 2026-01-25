La “vergonzosa” cifra que recibió Alex Honnold por escalar el Taipei 101

Nadie quiso perderse la hazaña que protagonizó Alex Honnold, quien este sábado 24 de enero escaló hasta la punta del Taipei 101, el edificio más alto de Taiwán, en un evento que fue transmitido por Netflix.

El escalador estadounidense demoró apenas una hora y media en trepar el edificio de 500 metro de altura. No tenía arnés ni tampoco lo esperaba una red de seguridad en caso de que cayera, lo que hizo que miles de personas lo observaran desde todos lados del mundo sin pestañear.

El espectáculo generó tanta atención que muchos se preguntaron cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold. Y el mismo experto en escalada libre respondió a la pregunta.

En conversación con The New York Times, el escalador calificó la cifra que le pagó Netflix como “vergonzosa” en comparación con la que reciben otros atletas. “Es menos de lo que mi agente aspiraba“, reveló.

Cuánto ganó Alex Honnold por escalar el Taipei 101 para Netflix

Alex Honnold no quiso revelar la cifra exacta, pero declaró que “si lo pones en el contexto de los deportes tradicionales, es una cantidad vergonzosa. Los jugadores de béisbol consiguen contratos de unos 170 millones de dólares“.

Se especula que el escalador ni siquiera alcanzó el millón de dólares por su hazaña y que habría recibido cerca de 500 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

En todo caso, señaló que “lo haría gratis. Si no hubiera un programa de televisión y el edificio me diera permiso, lo haría porque sé que puedo y sería increíble. No me pagan por subir al edificio. Me pagan por el espectáculo. Subo al edificio gratis”.