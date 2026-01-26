El verano es la temporada favorita para quienes practican deporte al aire libre. Ciclistas, runners y familias completas aprovechan altas temperaturas para disfrutar de parques, costaneras y ciclovías. Sin embargo, con las altas temperaturas también aparece un riesgo asociado a la exposición prolongada al sol.

En ese contexto, una nueva activación urbana llegó a los principales circuitos deportivos de Santiago y Viña del Mar, integrándose a espacios como la Ciclorecreovía con una experiencia educativa e interactiva pensada para quienes entrenan al aire libre.

Durante las distintas jornadas, Clínica IRAM invita a educarse sobre este tipo de cáncer y promover la detección precoz, a través de dinámicas participativas y lúdicas.

“El cáncer de piel es un gran tema y estas son instancias espectaculares porque la gente se da el tiempo de parar, preguntar y estar más receptiva. La gente realmente se da el tiempo para escuchar y recibir información que le interesa, así que me parece excelente que se dé esta información acá”, señala Gonzalo Stierling, fundador de Fundación CicloRereoVía.

La fecha en que se realizarán las activaciones urbanas en Santiago y Viña del Mar

La primera jornada se realizó en la Ciclorecreovía de Providencia, en la intersección de Avenida Andrés Bello con Pedro de Valdivia, lugar donde finalizará la campaña el domingo 1 de marzo. En tanto, el domingo 1, 8, 15 y 22 de febrero se realizará en la ruta que posee Ciclorecreovía en Viña del Mar.

“Durante el verano solemos relajarnos, pero la exposición solar aumenta y, con ello, también los riesgos. El cáncer de piel no se toma vacaciones, por lo que es fundamental mantener conductas preventivas durante todo el año, especialmente en esta época”, explica la doctora Isidora King, oncóloga radioterapeuta de Clínica IRAM.

“Con esta iniciativa buscamos abrir la conversación sobre un tema relevante de salud en un contexto cercano y cotidiano. Revisarse a tiempo y saber cuándo acudir a un especialista puede marcar una diferencia significativa. Nuestro foco está en educar sobre las señales de alerta y en tomar conciencia de cómo responde nuestra piel día a día, ya sea en verano, otoño, invierno o primavera”, señala la especialista.

