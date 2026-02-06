Pronósticos Coquimbo Unido vs Palestino: el campeón busca refugio en su fortaleza y su estadística en el segundo tiempo

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Coquimbo Unido vs Palestino, por la fecha 2 del Campeonato Nacional.

En la segunda fecha del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido intentará reponerse de la derrota contra Universidad de Concepción cuando reciba a Palestino, que viene de igualar con Ñublense. El último campeón de la liga no comenzó la defensa del título como esperaba, pero intentará hacer de su casa una fortaleza que lo impulse de nuevo a lo más alto.

Los Árabes ganando su juego contra los Diablos Rojos con tanto de Ronnie Fernández y, minutos después, fallaron un penal. El que sí cambió la oportunidad desde los 12 pasos por gol fue Ignacio Jeraldino, estampando el empate final con sabor amargo para el Tino Tino.

En la antesala de este compromiso, nuestro especialista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Palestino

Total de goles: Más de 2.5 2.07 Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 1.83

Coquimbo Unido y Palestino anticipan un duelo con goles

En ocho de los últimos 10 partidos como local de Coquimbo Unido se registraron más de dos goles.

En tanto, en los cinco compromisos más recientes de Palestino en condición de visitante también se anotaron tres goles o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.07 en bet365

El patrón común entre Piratas y Árabes: ¿habrá goles de ambos lados?

En siete de las últimas nueve presentaciones del Pirata en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tanto los aurinegros como sus rivales anotaron al menos una vez.

En seis de los ocho partidos más recientes disputados por el Tino Tino como visitante, también marcaron ambos equipos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

El Pirata tarda en arrancar, pero responde tras el descanso

La fortaleza como local del Pirata es innegable, aunque sus mejores rendimientos se han dado en la segunda parte. En sus últimas nueve presentaciones en casa por la liga, anotó al menos un gol tras el descanso.

En contraste, en cinco de sus siete compromisos más recientes en esa condición, no logró marcar durante la primera mitad.

Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Coquimbo Unido vs Palestino

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Coquimbo Unido vs Palestino: últimos partidos