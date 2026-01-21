Ya es oficial. Juan Martín Lucero dio su primera conferencia en el CDA vistiendo la camiseta de U de Chile. Y de entrada el delantero con pasado albo elogió su nuevo club en el país.

“Estadísticamente la U lidera el ranking de asistencia, sigo mucho el fútbol, veo todo en general, soy muy amigo de Zaldivia y Fernández, seguí mucho su campaña, siempre juegan como 40 mil personas y eso es motivador”, señaló.

Fue ahí que se le preguntó por Colo Colo, donde rápidamente avisó que no hablaría del Cacique. Eso sí, posteriormente dejó una frase dejando en claro que a la U llega en mejor momento que su paso por Macul.

Juan Martín Lucero y la frase de sus goles

Consulta sobre sus últimas campañas, Juan Martín Lucero ignoró a Colo Colo y solo se refirió a Fortaleza. El ahora delantero de U de Chile explicó que llega en mejor momento a Chile que cuando arribó a los albos.

Lucero haciendo el símbolo de la U /Photosport

“Arranqué bien en Fortaleza, los dos primeros años muy buenos compitiendo a nivel nacional e internacional, con una final de Sudamericana perdida. El tercer año el equipo no fue el mismo, se vio un rendimiento bajo en lo grupal y eso afecta la performance personal”, explicó.

Pese a eso, el “Gato” lució sus increíbles cifras con las que llega a U de Chile este 2026. Ahí apuntó a que “en tres años tengo buenos números, entiendo que el último no fue bueno, pero fueron 60 goles en tres años, más asistencias”.

“Soy el mayor goleador internacional el club. Vengo a reencontrarme en un fútbol que conozco, en el club grande que me da la posibilidad de volver”, cerró la gran contratación azul este año.

