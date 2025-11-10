ver también Lo sufre U. de Chile: la importante baja que tendrán para la “final” ante O’Higgins

Universidad de Chile vuelve a la vida tras semanas complicadas en la que perdió el título en la Liga de Primera y sufrió la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana. Con las victorias contra Everton y Deportes Limache la U no depende de sí misma, pero sigue peleando por el Chile 2.

Y los ánimos están a tope en el Chuncho considerando que contra Deportes Limache fue victoria por 4-3 con remontada incluida. Tras el duelo, el delantero Rodrigo Contreras fue protagonista de un bonito gesto hacia un niño, hincha de la U.

El argentino sorprendió al pequeño al prometerle un regalo y sacar de su mochila la camiseta con la que disputó el partido en el estadio Santa Laura. El pequeño quedó feliz y emocionado.

El emotivo diálogo azul

“Eres el mejor y tienes que seguir así“, le decía el niño al Tucu. Mientras firmaba la camiseta amarilla que vestía el pequeño el trasandino manifestaba “¿a todos les has dicho lo mismo, verdad?“.

Basti respondió sin vacilaciones que “a todos. (…) Me pasó algo, que hace poco tuve una fisura (apunta al codo), hace poquito me sacaron el yeso…“.

Contreras se conmovió y le dijo “mira lo que te voy a regalar por tu brazo… Pero tienes que estudiar y portarte bien“, mientras buscaba en su mochila para 27 de la U. “Te pasaste, tienes un corazón de oro“, sentenció el pequeño hincha azul.

Tras el nuevo parón de la Liga de Primera, la U deberá enfrentar a O’Higgins en duelo de seis puntos, por la antepenúltima fehca del torneo nacional (28°).