Universidad de Chile derrotó por 4-3 a Deportes Limache en un partidazo por la la fecha 27 de la Liga de Primera y los azules se mantienen en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026. La U celebró dos goles de Leandro Fernández, quien confirma su alza tras un año complicado.

Restando sólo tres fechas con el campeonato en plena definición por los cupos internacionales y el descenso, la Liga de Primera entra en un nuevo y tortuoso receso de casi dos semanas. Fernández puso el grito en el cielo tras la victoria.

“Estos parates están muy mal… Está muy mal organizado el torneo. Ojalá que el año que viene se juegue más seguido“, dijo tajante y crítico Lea Fernández, apuntando directamente a la ANFP por la calendarización del fútbol chileno.

Leandro Fernández, de vuelta en la U

Por otro lado, el delantero valoró su regreso al gol. Ya venía de un buen partido contra Everton, pero inflar la red es el mejor síntoma de que se acabó la mala racha.

Lea Fernández furioso por un nuevo parón del campeonato, en la recta final, cuando la U volvía al modo triunfo.

“Siempre sale el sol. Contento por volver a convertir y más por disfrutarlo con nuestra gente. (…) Vamos a pelear con nuestras armas, los rivales también juegan, pero nosotros queremos ese premio“, sentenció Fernández sobre la definición por el Chile 2.

Con Coquimbo Unido ya como campeón e inalcanzable, la U es cuarta en la tabla con 48 puntos. La misión será dar caza y superar a O’Higgins (50) y Universidad Católica (51), con el cupo directo a Copa Libertadores 2026 en juego.

Y para darle emoción a la cosa, el próximo partido de la U será el fin de semana del domingo 23 de noviembre contra O’Higgins en un partido de “seis puntos”. Sólo un0 seguirá en pelea por alcanzar la Católica.