La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025,torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes.

La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.

¿A qué hora juega Chile vs. Francia y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Francia se enfrentan este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile , en el Aspire Zone – Pitch 7, en el marco de la primera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial