La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025,torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes.
La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.
¿A qué hora juega Chile vs. Francia y dónde ver EN VIVO?
Chile vs. Francia se enfrentan este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 7, en el marco de la primera jornada del Grupo K.
Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.
Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.
En los siguientes canales, según tu cableoperador:
CHV (Televisión por cable)
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
Nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial
- Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Montreal, USA) y Sebastián Mella (Huachipato).
- Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre, FRA), Iván Román (A. Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).
- Mediocampistas: Felipe Loyola (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Ipswich, ING), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (D. Limache).
- Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio, BRA).