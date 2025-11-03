Es tendencia:
Mundial Sub 17

Chile vs. Francia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver a La Roja en el Mundial Sub 17

La Selección Chilena participará en la cita planetaria que parte este lunes 3 de noviembre.

Por Franccesca Arnechino

La Roja enfrentará a tres potentes selecciones en el Mundial Sub 17.
Este lunes comienza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición, que ya tiene confirmado el canal que la transmitirá por televisión abierta.

Este torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes. La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.

¿Cuándo juega Chile vs. Francia? Hora y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Francia se enfrentan este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 7, en el marco de la primera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

La Selección Chilena que integra el grupo K, además de Francia, se medirán contra Uganda el sábado 8 de noviembre y Canadá, el martes 11 de noviembre, con el objetivo de sumar victorias para clasificar a la siguiente etapa del certamen. En ambos encuentros, la transmisión comenzará a las 8:30 horas.

La IA predice el resultado de Chile vs. Francia por el Mundial: “Mi pronóstico es…”

Nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido
  • Excequiel Bustamante – Everton
  • Cristóbal Del Río – Universidad Católica
Defensas

  • Bruno Torres – Colo Colo
  • Alonso Olguín – Colo Colo
  • Matías Orellana – Colo Colo
  • Jaime Poblete – Universidad de Concepción
  • Francisco Daza – Universidad Católica
  • Martín Jiménez – Audax Italiano

Mediocampistas

  • Joaquín Meneses – Universidad Católica
  • Cristian Díaz – Colo Colo
  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
  • Matías Paris – O’Higgins
  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco
  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.

Delanteros

  • Ian Alegría – Palestino
  • Javier Gutiérrez – O’Higgins
  • Jhon Cortés – Universidad de Chile
  • Yastin Cuevas – Colo Colo
  • Amaro Pérez – Universidad Católica
  • Zidane Yáñez – New York City/EE. UU
