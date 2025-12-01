Argentinos Juniors tuvo un difícil rival en los cuartos de final de la Liga Profesional de Argentina y fue Boca Juniors, gracias a un tempranero gol de Ayrton Costa tras una pelota detenida en la que respondió bien el meta Gonzalo Siri Payer.

Pero no pudo hacer nada por el zaguero central zurdo, que podría jugar el Mundial 2026 para Cabo Verde o Paraguay, pues tiene orígenes en ambas naciones. Durante el partido, hubo varias decisiones discutidas que no le gustaron al DT de los Bichos Colorados.

Un entrenador que acompañó a Sebastián Beccacece en su estadía como director técnico de Universidad de Chile. Esa experiencia que duró nueve meses, desde enero hasta septiembre de 2016. Y que tuvo más de algún exabrupto del actual seleccionador de Ecuador. Como la vez que pateó un refrigerador en un Clásico Universitario que la UC ganó 3-0 en el Estadio Nacional.

Nicolás Diez en su época de ayudante de Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Ya desde aquel entonces se apreciaba que Nicolás Diez era de esos DT que vivía a mil por hora cada partido. Un rasgo que ha mantenido con el tiempo. Lo hace en el cuadro de La Paternal, donde tuvo un fuerte roce con el cuerpo técnico rival, encabezado por Claudio Úbeda, el estratego que tomó el testimonio del fallecido Miguel Ángel Russo.

No le gustó nada que hubiera reclamos desde el staff contrario. “¿¡De qué te quejas si les han cobrado todo a ustedes?!”, reprochó Diez a Úbeda y los suyos, según captó una de las cámaras de ESPN. Dijo varias cosas más y queda clarísimo el tenor en el video.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios fue testigo de la primera parte del reclamo de Nico Diez al staff de Boca Juniors. (Captura ESPN).

ver también El impactante valor de mercado que le pone a Carlos Palacios prestigioso centro de estudios

Nicolás Diez, el DT de Argentinos que le reclamó a Boca por el arbitraje

Nicolás Diez creía que el arbitraje estuvo cargado a favor de Boca en el 1-0 ante Argentinos Juniors y mostró orgullo por lo mostrado por su equipo en La Bombonera. “El balance es positivo desde el juego”, manifestó el otrora mediocampista de O’Higgins de Rancagua, Everton de Viña del Mar y Ñublense.

“Nosotros teníamos la ilusión porque peleamos todo. El objetivo es ir a buscar. La búsqueda es infinita. No trago veneno porque acá puede salir campeón cualquiera”, expuso Diez, quien de todas formas dejó algún palito por la conducción del árbitro Fernando Echenique.

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, recibió elogios de su colega. “Fue difícil, rival duro. Lo conozco a Nico Diez y trabaja muy bien. Felices de seguir avanzando y pensar en el próximo partido”, dijo Claudio Úbeda luego de una victoria más del cuadro Azul y Oro, que espera rival entre Racing Club y Tigre.

ver también La confesión de Carlos Palacios en Boca: “Bajé de nivel fue por…”

Revisa el momento

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Revive el compacto del triunfo del Boca de Palacios y Alarcón ante los Bichos Colorados