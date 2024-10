El Bichi recalcó que en esta ocasión el Tigre no tuvo un buen manejo en la situación del jugador de Colo Colo.

La salida de Carlos Palacios marcó una nueva polémica en el proceso de Ricardo Gareca. El futbolista de Colo Colo acusó problemas personales y esto finalmente permitió su salida de la convocatoria para el partido de este martes ante Colombia.

El jugador retornó al Estadio Monumental para entrenar con el equipo albo y además fue visto en eventos sociales como el circo Los Tachuelas. Lo que abrió la incertidumbre sobre lo que realmente pasa con la Joya.

Ante esto, Gareca enfrentó los medios y explicó cómo fue la reunión con Palacios. La cita que se registró sin su presencia y que asistieron parte del cuerpo técnico.

“Lo de Carlos fue inesperado. no tuve oportunidad de hablar. Mandé al preparador físico Nestor Bonillo y Hugo Alves por si era tan urgente para que hablaran, pero yo siempre al tanto. Manifestó cuestiones personales, más que nada. Eso lo llevaba a salir de la Selección, así que lo entendemos”, contestó el trasandino quien no pudo hablar con el jugador ya que al momento de la cita tenía una cena con su familia.

Claudio Borghi detalla el error de Ricardo Gareca

Ante esto, un ex seleccionador de la Roja realizó una lista de detalles que protagonizó Ricardo Gareca. Es que quien fuese defensor de su proceso, como Claudio Borghi, ahora lamentó la actitud de su colega en este caso de Carlos Palacios.

“No estuvo bien que mandara a dos colaboradores a hablar con el jugador”, partió indicando el Bichi en Todos Somos Técnicos. “Él problema lo tiene el jugador directamente con el jefe. Esto lo digo con respeto, pero los problemas se hablan con el entrenador no con el ayudante”, complementó el ex entrenador de la Roja.

Pero Borghi siguió y profundizó en que Gareca tuvo que suspender su comida para hablar con Palacios. “En el fútbol no hay momento libre. Yo el miércoles tengo el aniversario de matrimonio pero estaré comentando Colo Colo contra Calera. Los que vivimos del fútbol sabemos que estos es así”, sentenció.

Ante esto, Juvenal Olmos tomó la palabra y enfatizó que Gareca tuvo que privilegiar la situación con Palacios. “Tú tienes partidos el jueves y el martes, no puedes hacer una comida entre medio. Quizás tus nietos deberán esperar. Tienes a un futbolista con un problema y que te puede llevar a un mundial. Ahí Gareca se equivoca mal”, cerró.