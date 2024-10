Carlos Ramos recalcó que no hay un fondo futbolístico para mantener en el cargo al Tigre. Por lo que una derrota ante Colombia sería su último partido.

Ricardo Gareca se enfrenta a uno de sus partidos más importantes al mando de la selección chilena. Ya sin margen de error y en el último lugar de la tabla de Eliminatorias, el Tigre esta obligado a sumar en su visita a Colombia.

Partido que siempre ha sido complicado en la Roja, y que de ser una derrota catastrófica podría significar el fin del proceso del trasandino. Así lo deslizó Carlos Ramos, el presidente del Colegio de los Entrenadores.

“No le creo a Gareca. Solo son palabras de buena crianza. Si se pierde feo, hay que replantearse esto. No hay un fondo futbolístico para creer que esto pueda cambiar”, lanzó de entrada el ex jugador en conversación con Redgol.

“Yo ví el partido ante Brasil en el estadio y perdimos porque ellos son Brasil. Son superiores en todo sentido. El empate era muy bueno para Chile por cómo se jugó. Pero no hicimos méritos para ganar”, agregó Ramos.

Ahora la mayor preocupación para el especialista se refiere a que en Chile no hay una evolución en el sistema de juego ni un cambio notorio entre lo que mostró Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca. Por lo que se debe asumir la idea de buscar un tercer entrenador en estas Eliminatorias.

“Yo veo que Perú mejoró, lo mismo con Paraguay y para que decir de Bolivia. En cambio en Chile no le veo nada bueno por ningún lado. Habría que buscar un nuevo aire. El ambiente ya esta raro con Gareca y ya se perdió la fe en él. Quizás sería el momento de un técnico chileno”, sentenció.

¿Cuántos partidos ganó Ricardo Gareca con Chile?

El Tigre Gareca ha disputado nueve partidos al mando de la Roja. Hasta el momento solo suma dos triunfos pero que fueron en amistosos. Además tiene otros dos empates y cinco derrotas. En total han marcado 10 goles a favor, y recibió 11.