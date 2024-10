El DT de la Roja aseguró que no tiene idea de los "temas personales" que le impidieron a la Joya seguir en la Selección.

Sin dudas es la polémica de este mes. Carlos Palacios dejó la concentración de la Selección Chilena y dejó a todo el mundo refunfuñando sobre la verdadera razón de su desafección.

La decisión de la Joya fue repudiada por el mundo del fútbol, debido a que él ya había manifestado sus dudas sobre participar en la fecha de Eliminatorias por la Selección Chilena.

Tras el episodio, las especulaciones comenzaron. Primero, se dijo que una pelea con Eduardo Vargas habría sido el detonante de la salida de Palacios. Luego, que había sido por no ser titular.

Por último, se dijo que Carlos Palacios habría recibido una instrucción desde Colo Colo para no seguir en la concentración. Esto generó gran polémico, porque habría sido el único en acatar la orden.

Ricardo Gareca se refirió al tema de Carlos Palacios

Faltaba la versión de Ricardo Gareca. El DT de la Selección Chilena salió a declarar y dio su versión sobre los hechos, sin dar mucha cabida a las especulaciones.

“Lo de Carlos se podría decir que fue inesperado, más que nada. Cómo lo tomo, como una cuestión personal. No puedo extenderme más allá, no tuve oportunidad de hablar”, enfatizó el técnico, quien tenía una cena familiar y no habló directamente con la Joya.

“Mandé al preparador físico Nestor Bonillo y Hugo Alves por si era tan urgente para que hablaran, pero yo siempre al tanto. Manifestó cuestiones personales, más que nada. Eso lo llevaba a salir de la Selección, así que lo entendemos”, narró.

¿Cómo se tomaron los compañeros la salida de Carlos Palacios?

“Yo le comuniqué a los muchachos al día siguiente en la mañana la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas, que eran cosas personales y el grupo lo tomó bien“, declaró el DT de la Roja.

“Nadie sabe en profundidad porque no explicó lo que eran las cosas personales, nadie sabe, pero cuando uno dice eso queda como algo privado“, recalcó el Tigre, quien cerró bajándole los humos al tema.

“Me tomo de estas cuestiones personales que hay que respetar y él tiene que resolver lo suyo y yo lo mío“, concluyó.