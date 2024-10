Carlos Palacios está en el centro de la polémica en estos días tras decidir borrarse de la selección chilena. La Joya, argumentando motivos personales, optó por dejar a la Roja antes de visitar a Colombia y tras la dura caída con Brasil que nos dejó colistas en las Eliminatorias.

Esta postura de jugador de Colo Colo ha sido bastante criticada por el medio, sobre todo considerando el lamentable presente del equipo de Ricardo Gareca. Para varios, la Joya está abandonando el barco en el peor momento posible.

Uno que salió a cuestionar con todo este actuar del jugador fue Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa La Hora de King Kong se la jugó al decir después de esto no debería volver a ser nominado en el equipo de todos.

“Está liberado, puede jugar. Está claro que no tiene un conflicto ajeno al fútbol, no es un tema que le impida jugar por la selección”, partió diciendo.

En ese sentido, el periodista lanzó que “me parece muy mal si aparece jugando contra La Calera el miércoles Carlos Palacios. Es un desprecio por la selección chilena y en esas condiciones no debería ser convocado nunca más”.

Carlos Palacios apenas ha jugado diez partidos con la camiseta de la selección chilena. | Foto: Photosport.

“Futbolísticamente, su convocatoria no me mueve nada. Tuvo un buen momento contra Argentina, pero no es el jugador que te va a salvar. No es como entrar en conflicto con el mejor Alexis, el mejor Vidal o el mejor Zamorano”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo encuentro de Chile será ante Colombia este martes 15 de octubre a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La Roja de Ricardo Gareca está obligada a ganar para salir del último lugar de estas Eliminatorias.