Carlos Palacios ha estado en medio de la polémica luego de salir de la selección chilena. La Joya fue liberada de la Roja acusando “motivos personales”, pero que han generado todo un revuelo en redes sociales.

Algunos hinchas, especialmente los de la U, han especulado con una salida del Equipo de Todos para jugar los partidos pendientes con Colo Colo. Sus dichos días atrás han encendido el debate y, si bien han ratificado que hay un tema familiar detrás, el propio 7 albo apagó con bencina la situación.

Y es que a pesar de que se ha conocido que hay un problema personal por el que tuvo que dejar a la selección chilena, la Joya fue vista este domingo con el Cacique. Una imagen delató al jugador y volvió a generar un enorme revuelo mientras sigue en silencio.

Carlos Palacios se deja ver con Colo Colo en plena polémica con Chile

La salida de Carlos Palacios de la selección chilena ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos lo acusan de abandonar a la Roja para priorizar a Colo Colo, pero tanto desde la Roja como del plantel albo han confirmado que todo es por un problema familiar.

Carlos Palacios entrenó con los jugadores de Colo Colo que no viajaron al duelo con Huachipato. Foto: Instagram.

El propio 7 del Cacique ha optado por mantenerse en silencio y sólo se mostró en redes sociales con un agradecimiento a las palabras de Arturo Vidal. Sin embargo, durante el mediodía de este domingo las cosas se volvieron a encender y con todo.

Y es que a horas de haber dejado la concentración de Chile en Juan Pinto Durán, Carlos Palacios reapareció en las canchas. Pero no fue en el duelo con Huachipato en el CAP, sino que nada menos que en el Estadio Monumental.

La Joya participó del entrenamiento que se llevó a cabo este domingo en la Ruca junto a los jugadores que no viajaron a Talcahuano para el duelo pendiente con los Acereros. Fue Daniel Gutiérrez quien, con una historia en Instagram, delató a su compañero.

En las imágenes compartidas por el defensor albo se le puede ver al 7 acompañado de sus colegas. Una situación que hizo estallar otra vez las redes sociales a la espera de una declaración de parte del jugador sobre el motivo por el que se bajó del partido con Colombia.

Carlos Palacios por ahora no piensa en otra cosa que no sea lo que se le viene con Colo Colo. Ricardo Gareca le permitió salir de la selección chilena y quedará esperar para ver si, en la fecha de noviembre, será considerado o no.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada en Colo Colo?

Carlos Palacios busca ser campeón con Colo Colo luego de haber disputado un total de 39 partidos oficiales esta temporada. En ellos ha anotado 11 goles, ha aportado con 10 asistencias y llega a los 3.117 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Con la duda de si Carlos Palacios estará o no, Colo Colo pone la mira en su último partido pendiente en el Campeonato Nacional. El próximo miércoles 16 de octubre desde las 19:00 horas el Cacique visita a Unión La Calera.