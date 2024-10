Jorge Valdivia aborda la baja de Palacios en la Roja: "No creo que alguien juegue con..."

Jorge Valdivia se enteró de la decisión que tomó Carlos Palacios para el siguiente desafío internacional de la Roja. El enganche de Colo Colo pidió ser desconvocado y no estará en el partido que Chile jugará frente a Colombia en la 10° fecha.

Así las cosas, Palacios podrá sumarse al Cacique, pero no está autorizado para jugar el duelo pendiente contra Huachipato. De hecho, ni siquiera viajó, aunque Jorge Almirón puede respirar con alivio. Si no pasa algo inesperado, la Joya jugará contra Unión La Calera.

Valdivia asistió a la despedida de Gonzalo Jara. Y en esa ocasión, aprovechó de dar su parecer respecto de la determinación de Palacios. “Si él se excusó con problemas familiares, me imagino que no tenemos por qué no creerle”, aseguró el Mago en una entrevista con TVN y TNT Sports, que hicieron una alianza para transmitir la jornada.

Jorge Valdivia en acción por la selección chilena ante Brasil. (Andrés Piña/Photosport).

“Cada uno es libre de actuar, de tomar ciertas determinaciones y posicionarse. Pero si una de las salidas de la selección es por tema médico, no hay mucho que agregar”, le dijo Valdivia al periodista Gonzalo Quiroz. En ese caso, se refirió a la marginación de Esteban Pavez.

Y prosiguió. “Después, no creo que alguien juegue con un tema familiar para salir de la selección. Es difícil no interpretar, da cabida para eso”, afirmó el Maguinho, consciente de que la poca claridad en la información entregada deja lugar para elucubraciones.

Valdivia aborda la deserción de Palacios a la Roja: “No me atrevería a especular”

A pesar de las señales, Jorge Valdivia prefirió no ser tajante con la decisión que tomó Carlos Palacios en la Roja. “No me atrevería a especular que no quiso viajar por lo que habló antes de integrarse a la selección”, aseguró el otrora talentosísimo enganche nacido en Maracaibo.

“No creo que así sea”, fue la defensa del Mago a Palacios, quien disputó los últimos 16 minutos en la agónica derrota frente a Brasil. Además de eso, Valdivia les envió un mensaje a quienes sí se mantuvieron en Juan Pinto Durán a las órdenes del Tigre Gareca.

El Mago Valdivia opinó de la decisión de Palacios. (Andrés Piña/Photosport).

A todos ellos, que sumaron como nuevo integrante de la nómina a César Pérez, les dejó unas palabras. “Quienes se queden y viajan, que nos representen de la mejor manera posible”, fue el deseo de Valdivia para el viaje rumbo a Barranquilla para enfrentar a Colombia.

¿Cuándo juega Chile vs. Colombia en las Eliminatorias 2026?

Colombia recibirá a Chile en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026 el martes 15 de octubre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Luego de la victoria de Perú frente a Uruguay, Chile quedó como colista exclusivo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.